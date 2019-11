Raffiche di kalashnikov contro carabinieri Video Alessandria | cinque banditi in fuga

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 22 novembre 2019)di, sparatoria a Sale: 5in, ricerche in Piemonte. Ultime notizie e aggiornamenti.

MediasetTgcom24 : ALESSANDRIA, RAFFICHE DI KALASHNIKOV SUI CARABINIERI: BANDITI IN FUGA - TgLa7 : Raffiche #kalashnikov su #carabinieri, banditi in fuga. Militari sventano rapina, caccia a malviventi in tutto #Piemonte - fattoquotidiano : Alessandria, sparatoria a Sale: raffiche di kalashnikov contro i carabinieri. Banditi in fuga, posti di blocco in t… -