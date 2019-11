LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Serbia-Russia 0-1 | Djokovic-Khachanov 4-1 nel 1° set

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1spara il dritto lunghissimo.resta avanti di un break. A-40 Ace di. 40-40sbaglia un comodo rovescio lungolinea 30-40 Brutto errore die palla break per. 30-30 Prima vincente del serbo. 15-30 Errore di rovescio di. NO!! Sbaglia la direzione dello smash il russo e Nole con un pallonetto beffardo conquista il break. 3-1 per il serbo in questo 1° set. 30-40 Nel braccio di ferro da dietro è Nole a prevalere ed arriva la prima palla break per. 30-30 Regali da una parte e dall’altra per i due giocatori, un po’ tesi in questa prima parte d’incontro. 15-15a corrente alternata con il dritto in questo inizio di match. Tre ottime prime portano il serbo avanti 2-1 nel 1° set., ora, andrà a servire. VantaggioAltra prima ...

