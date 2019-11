Firenze | maxi blitz per contrastare lo spaccio di droga nel centro storico

Firenze - i due maxiscooter si scontrano frontalmente : un morto e un ferito grave : L'incidente di notte in viale Baracca. Intorno alle 2.40 due scooter di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento si sono scontrati. Uno dei due ha perso la vita dopo essere stato sbalzato contro un’auto in sosta. ferito seriamente l'altro motociclista.Continua a leggere