Diletta Leotta | una sexy giornalista in un calcio maschilista | “quando mi fanno

Diletta Leotta e la conduzione di Sanremo : scoppia il caso : Diletta e predestinata. A Sanremo. La Leotta è una delle conduttrici più apprezzate e richieste del momento. Sky, Miss Italia, Radio 105, Dazn, videoclip con Rovazzi. Senza contare gli...

Amadeus - è già bufera. Per Sanremo ha scelto Diletta Leotta - ma il caso è scoppiato. E non si sa come andrà a finire : La vogliono tutti, la cercano tutti. Parliamo della più bella del panorama televisivo (a anche sportivo nazionale) la nostra bellissima Diletta Leotta. Per chi non lo sapesse è la super favorita per essere una delle spalle di Amadeus per Sanremo 2020. In fondo la Leotta è una delle conduttrici più apprezzate e richieste del momento. Sky, Miss Italia, Radio 105, Dazn, videoclip con Rovazzi. Senza contare gli sponsor, che la corteggiano come ...

Sanremo - scoppia la polemica su Diletta Leotta : Amadeus punta su di lei. E spunta il conflitto di interessi : Diletta e predestinata. A Sanremo. La Leotta è una delle conduttrici più apprezzate e richieste del momento. Sky, Miss Italia, Radio 105, Dazn, videoclip con Rovazzi. Senza contare gli...

Ma le mutande… Diletta Leotta ne fa ‘una delle sue’. E dai maschietti solo applausi : Diletta Leotta fa sognare da sempre soprattutto il pubblico maschile. Conduttrice di trasmissioni sportive, adesso Diletta indossa altri panni, ma sempre contraddistinta da un fisico impeccabile. I like da parte dei fan piovono numerosissimi, mentre la si osserva intenta a “scegliere” la biancheria per un uomo all’ interno dei camerini. Ma in cosa sarà intenta esattamente? La scena prosegue, l’uomo inizia a provarsi diversi capi volgendo ...

Diletta Leotta in vacanza alle Maldive con King Toretto : Uno scenario spettacolare, un bikini da sogno e curve mozzafiato esposte al sole. Nella vacanza di passione alle Maldive per Diletta Leotta c’è anche il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto. Solo un indizio social: nelle storie, il viaggio in aereo con due piedi che si strusciano, quelli della presentatrice e dello sportivo. Intanto i follower apprezzano gli scatti sulla spiaggia di Diletta…

Diletta Leotta testimonial per Intimissimi Uomo : Quando si è sparsa la voce che Diletta Leotta sarebbe diventata la nuova testimonial di Intimissimi Uomo i fan hanno iniziato a immaginarla infilata in canotta succinta e slip come successe agli esordi del marchio nella campagna super hot con Irina Shayk. Invece la bella siciliana nello spot del brand di lingerie maschile del Gruppo Calzedonia scompiglia le carte e si propone in un ruolo ironico e divertito, in cui, una volta tanto, è ...

Quando l’intimo per lui lo sceglie lei (cioè Diletta Leotta) : Diletta Leotta, testimonial di Intimissimi Uomo Diletta Leotta, testimonial di Intimissimi Uomo Diletta Leotta, testimonial di Intimissimi Uomo Diletta Leotta, testimonial di Intimissimi Uomo Diletta Leotta, testimonial di Intimissimi Uomo l’intimo per lui? Lo sceglie lei. Proprio come accade nel nuovo spot di Intimissimi Uomo, in onda in questi giorni, che vede Diletta Leotta, scelta come testimonial del brand, nei panni della ...

Diletta Leotta - chi è l'uomo al suo fianco? : Il volto simbolo di Dazn, Diletta Leotta, è una delle conduttrici italiane più ammirate e apprezzate, in particolare tra il pubblico maschile. Molto attiva sui social, la Leotta conta circa 1 milione e mezzo di follower su Instagram. L'ex inviata di Sky Sport cura molto i suoi profili social condividendo post corredati da foto sexy e storie su Instagram, allietando la vita dei suoi fan. Proprio all'interno delle IG Stories, la bella conduttrice ...

Fuga (d'amore) alle Maldive per Diletta Leotta : Alla fine Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono ritagliati del tempo per mettere alla prova il loro amore. La popolare conduttrice sportiva di Dazn è volata, nelle scorse ore, alle Maldive presumibilmente in compagnia del pugile con il quale, da mesi, si frequenta con discrezione e riservatezza. La Leotta ha pubblicato sui suoi profili social alcune fotografie, che la immortalano (per il momento da sola) nello splendido resort di lusso ...

Intimissimi Uomo – Umorismo e leggerezza - Diletta Leotta è testimonial della nuova campagna [GALLERY] : Intimissimi Uomo: quando a scegliere l’intimo non è lei, o quasi. Diletta Leotta è testimonial della nuova campagna Intimissimi Uomo Umorismo e leggerezza sono le chiavi per aprire le porte dei negozi Intimissimi Uomo in questa nuova stagione in arrivo. La scelta dell’intimo è il tema del nuovo spot, che sarà lanciato sulle reti tv e sul web a partire da domenica 17 novembre. Il brand trasforma un momento di imbarazzo in ...

Cosa c’è tra Diletta Leotta e Daniele Scardina : “Niente di definito - basta ciò che proviamo” : È il settimanale Chi a raccogliere le prime dichiarazioni di Daniele Scardina a proposito della relazione con Diletta Leotta. Il pugile è volato in Italia a inizio novembre per partecipare a un incontro e si tratterrà a Milano fino alla fine del mese, data in cui dovrà ripartire per Miami. Tutto il tempo libero del quale dispone al momento è dedicato alla bella giornalista che da inizio estate gli ha rubato il cuore. Daniele e Diletta ...

Daniele Scardina e la relazione con Diletta Leotta : “non saprei come definirci - mi basta sapere ciò che proviamo” : Daniele Scardina parla della sua relazione con Diletta Leotta: il pugile non vuole etichettare il proprio rapporto, ma preferisce dare più peso al sentimento reciproco Daniele Scardina e Diletta Leotta sono una delle coppie sportive più cool del momento. Il pugile super tatuato è una star della nobile arte italiana, lei è la giornalista sportiva più popolare e sognata da tutti i fan del mondo del pallone. Eppure, nonostante la reciproca ...

Diletta Leotta - il fidanzato Daniele Scardina : "Non abbiamo mai definito con una parola il nostro rapporto" : "Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c'è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti". Così il pugile Daniele Scardina, detto 'King Toretto', parla al settimanale Oggi della love story con la conduttrice e giornalista televisiva, Diletta Leotta. abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po' di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci ...

Il bacio fra Diletta Leotta e Gigi D’Alessio fa impazzire il web ma senza risultato : In tempo di social tanto è bastato per iniziare a far circolare un gossip su una possibile liasion tra Gigi D’Alessio e Diletta Leotta. Complice il fatto che sui social spesso si condivide e si commenta senza leggere l’articolo di riferimento, e forse anche per il fatto che una storia tra i due personaggi in questione era perfetta per infiammare la fantasia. E pensare che tutto è partito da un settimanale di gossip come “Chi”, che ha piazzato la ...