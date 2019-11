Corrado Barazzutti | Coppa Davis 2019 | “La formula con i gironi favorisce i calcoli Con

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “C’è delusione. Il format va migliorato e bisogna avere rispetto per i giocatori” : L’Italia è stata eliminata dalla Coppa Davis 2019. Fatale la sconfitta contro gli Stati Uniti, che si è imposto per 2-1, ottenendo i due punti con Taylor Fritz ed il doppio. Inutile, dunque, il successo di Fabio Fognini su Reilly Opelka, che aveva alimentato le speranze di qualificazione degli azzurri. Purtroppo il ko di Matteo Berrettini ha compromesso ogni possibilità ed infine è arrivata anche la sconfitta della coppia ...

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Peccato per l’1-2. Bravi a reagire nel doppio - si pensa al match contro gli USA” : Inizia con una sconfitta il percorso dell’Italia guidata da Corrado Barazzutti nelle Finals di Coppa Davis 2019. Nel format rivoluzionario che, a partire di quest’anno, caratterizzerà la rassegna a squadre più importante con racchetta e pallina a Madrid (Spagna), gli azzurri sono stati battuti 2-1 dal Canada nel primo match del Gruppo F. I ko di Fabio Fognini contro Vasek Pospisil e di Matteo Berrettini contro Denis Shapovalov sono ...

Corrado Barazzutti : “Non mi piace la nuova Coppa Davis - l’Italia punta al massimo. Sinner il più forte under 18 al mondo” : L’Italia si presenta con grandi ambizioni alla Caja Magica di Madrid dove dal 18 al 25 novembre si disputerà la Coppa Davis. La nostra Nazionale può essere una delle grandi outsider per la vittoria finale, il capitano Corrado Barazzutti è molto convinto dei mezzi dei propri ragazzi come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: “Non mi piace il format della nuova Davis che ne esce solo svilita però siamo ...

Atp Finals 2019 - Matteo Berrettini è il terzo italiano a qualificarsi! Succede ad Adriano Panatta e Corrado Barazzutti : Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il romano si è qualificato per le ATP Finals 2019, diventando il terzo azzurro di sempre a centrare questo traguardo. Decisiva la sconfitta di Gael Monfils nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy contro il canadese Denis Shapovalov, che ha aperto le porte di Londra a Berrettini. In precedenza a qualificarsi per il Master di fine anno erano stati Adriano Panatta nel 1975 e ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Godiamo di un grande movimento - in Coppa Davis i nostri avversari ci temeranno” : Parlare di un momento felice per l’Italia maschile del Tennis è quasi un eufemismo se si va a guardare la classifica ATP: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Risultati che possono decisamente confortare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti in vista dell’impegno a Madrid (Spagna) della fase finale di Coppa Davis che andrà in scena nel suo nuovo formato dal ...

