The Last Of Us | ecco le reazioni di Nolan North e Troy Baker alla parte iniziale del gioco

Ecco il trailer di lancio di Last Labyrinth - il puzzle adventure di ex sviluppatori di ICO e The Last Guardian per PSVR : Last Labyrinth, l'escape-adventure per PlayStation VR è disponibile da oggi e, per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale.Per chi non lo sapesse, Last Labyrinth propone un mix di puzzle e adventure game e si tratta di un gioco che vanta tra i suoi creatori ex sviluppatori di ICO e The Last Guardian.Ecco come descrive il gioco il produttore / director Hiromichi Takahashi: "Last Labyrinth è un gioco di avventura e fuga in ...

Dopo The Last of Us Part 2 Naughty Dog si proietta nel multiplayer? : La notizia del rinvio di The Last of Us Part 2 non ha di certo colpito in maniera favorevole la community, sebbene si tratti sostanzialmente solo di una manciata di mesi (e possa essere ritenuto un male necessario). L'uscita “traslocata” da febbraio 2020 a maggio 2020 è stata ovviamente ponderata attentamente da Parte di Naughty Dog, che ha evidentemente fatto le dovute valutazioni e ha pensato bene di ritagliarsi un po' di tempo in più anziché ...

Naughty Dog alla ricerca di personale per un "ambizioso" progetto multiplayer per PS5 legato a The Last of Us : Part II? : Naughty Dog, lo sviluppatore di The Last of Us: Part II, sarebbe alla ricerca di personale da impiegare in un "ambizioso" progetto multiplayer.Attraverso un tweet postato da Vinit Agarwal, capo progettista di giochi in studio, è emerso che il team sta cercando un programmatore di sistemi online che possa unirsi al team multiplayer del quartier generale di Naughty Dog a Santa Monica, Los Angeles.Ora, The Last of Us Part II non avrà una componente ...

Last Labyrinth : il puzzle adventure di alcuni dei creatori di ICO e The Last Guardian arriverà la prossima settimana su PSVR : Last Labyrinth è un titolo escape-adventure che uscirà in tutto il mondo su PS VR la prossima settimana, il 13 novembre. Il team dietro al titolo include creatori i cui lavori precedenti includono giochi come ICO, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Puppeteer e la serie Doko Demo Issyo.Del team fanno parte il produttore / director Hiromichi Takahashi, il lead character animator Atsuko Fukuyama e il director / game designer Tetsuya ...

In The Last of Us Part II la violenza avrà un pesante impatto sui giocatori : Negli ultimi due anni, ci sono state varie discussioni sulla violenza descritta in The Last of Us Part II e alcuni ha ritenuto che potrebbe essere eccessiva. Tuttavia, nelle ultime settimane abbiamo appreso sempre più informazioni sull'atteso sequel ed è diventato più chiaro il motivo per cui Naughty Dog sta inserendo la violenza nel suo gioco di proposito. Il TLOU2, il team ha deciso di far girare l'esperienza attorno ai temi di odio e ...

In The Last of Us Part II la violenza avrà un impatto sui giocatori : Negli ultimi due anni, ci sono state varie discussioni sulla violenza descritta in The Last of Us Part II e alcuni ha ritenuto che potrebbe essere eccessiva. Tuttavia, nelle ultime settimane abbiamo appreso sempre più informazioni sull'atteso sequel ed è diventato più chiaro il motivo per cui Naughty Dog sta inserendo la violenza nel suo gioco di proposito. Il TLOU2, il team ha deciso di far girare l'esperienza attorno ai temi di odio e ...

PS4 in un bundle natalizio che include The Last of Us Remastered - God of War e Horizon Zero Dawn? : Un eventuale bundle con inclusi titoli del calibro di The Last of Us Remastered, God of War, e Horizon Zero Dawn potrebbe essere un'occasione imperdibile per tantissimi di giocatori, quanto meno se le voci di corridoio venissero confermate.Come possiamo vedere, infatti, alcune indiscrezioni vorrebbero l'arrivo di un bundle con i suddetti giochi inclusi assieme a PS4. Si tratta di tre grandissimi capolavori Sony, nonché di alcuni dei titoli più ...

PS4 : un bundle natalizio con inclusi The Last of Us Remaster - God of War - e Horizon Zero Dawn? : Un eventuale bundle con inclusi titoli del calibro di The Last of Us Remaster, God of War, e Horizon Zero Dawn potrebbe essere un'occasione imperdibile per migliaia di giocatori, quanto meno se le voci di corridoio venissero confermate.Come possiamo vedere, infatti, alcune indiscrezioni vorrebbero l'arrivo di un bundle con i suddetti giochi inclusi assieme a PS4. Si tratta di tre grandissimi capolavori Sony, nonché di alcuni dei titoli più ...

The Last of Us Parte 2 è stato rinviato e le reazioni dei giocatori sono state inaspettate : Nei giorni scorsi si parlava di un annuncio che avrebbe dovuto fare Sony, e le indiscrezioni volevano che si trattasse proprio del rinvio di The Last of Us Parte 2.Ebbene tutte queste voci sono diventate realtà, The Last of Us Parte 2 è stato rimandato a maggio 2020 in via ufficiale, e il pubblico del gioco ha reagito in maniera in Parte inattesa, ci fa notare lo sviluppatore Rami Ismail.sono stati in molti, infatti, a commentare sotto il ...

Rinvio uscita The Last of Us Part 2 - un male necessario : Il Rinvio di The Last of Us Part 2 non è più un mistero. Nella giornata di ieri i Naughty Dog hanno dato vita al “doloroso” annuncio, con il titolo che quindi vede l’uscita slittare di una manciata di mesi rispetto a quelli che erano i piani originali. Sostanzialmente un fulmine a ciel sereno quello piombato sul nuovo capitolo della serie, che proprio nelle ultime settimane si era reso protagonista di un provato garantito alle maggiori ...

The Last Of Us Parte II - Watch Dogs Legion e molti altri giochi rimandati : Nella serata di ieri c’è stato un vero e proprio massacro di rinvii, non solo The Last Of Us Parte II ma anche Watch Dogs Legion, Ghost of Tsushima, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters non usciranno più nella data prevista. The Last Of Us Parte II rimandato a Maggio 2020 Iniziamo con il gioco più atteso del 2020, ossia The Last Of Us Parte II, il quale non uscirà più a Febbraio 2020 ma il ...

Il rinvio di The Last of Us : Part II è ufficiale - ecco la nuova data di uscita : Dopo il rumor di appena alcune ore fa arriva la conferma ufficiale che sposta la data di uscita di The Last of Us: Part II. Il gioco quindi non verrà pubblicato il 21 febbraio 2020 ma ha una nuova data di uscita annunciata sul PlayStation Blog dal director del progetto, Neil Druckmann.ecco quanto dichiarato da Druckmann:Ai nostri fan, compreso te che stai leggendo, arrivo subito al dunque. The Last of Us Parte II ha una nuova data di uscita: 29 ...

Uscita di The Last of Us 2 rimandata a primavera? Le indiscrezioni di oggi 24 ottobre : Quando Sony e Naughty Dog hanno annunciato la data di Uscita ufficiale di The Last of Us 2, un po' tutti i possessori di una PlayStation 4 - o di una più performante PlayStation 4 Pro - hanno cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 21 febbraio 2020. Quella che, salvo sorprese, dovrebbe regalarci la prossima avventura post apocalittica di Ellie e Joel, già protagonisti del primo, amatissimo capitolo dell'ormai saga, e ...

The Last of Us Part II è stato rinviato a primavera? : Secondo un recente rumor, l'uscita di The Last Of Us Part II potrebbe non essere più programmata per il 21 febbraio, ma in primavera. La notizia non è ancora ufficiale e Sony non si è pronunciata a riguardo ma Kotaku ha sentito dire da due persone che hanno familiarità con lo studio di Naughty Dog che il gioco verrà lanciato in primavera. Se così fosse, presto potremmo sentire la notizia da qualche annuncio ufficiale.The Last of Us Part II è il ...