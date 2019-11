Samsung svela due nuove colorazioni per il Galaxy Note 10

Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 : Alla SDC 2019, che si sta svolgendo in California, Samsung mostra un teaser con il concept di un nuovo smartphone pieghevole, che potrebbe essere il nuovo Galaxy Fold. L'articolo Samsung mostra il Galaxy Fold del futuro e svela novità per Bixby e One UI 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 con Android 10 - ma il giallo è presto svelato : Stiamo vivendo ore di grande confusione per quanto riguarda il rilascio di un aggiornamento insperato a bordo del cosiddetto Samsung Galaxy S8. Mi riferisco ovviamente ad Android 10, considerando che fino a questo momento i vari elenchi apparsi online non ci abbiano mai mostrato il dispositivo lanciato sul mercato nel corso del 2017. Eppure, un momento di illusione c'è stato, se non altro perché abbiamo avuto modo di osservare il dispositivo ...

Google svela le tempistiche d’arrivo di Android 10 stabile per gli smartphone Samsung : Grazie all'azione di Project Treble molti EOM come Samsung saranno in grado di aggiornare alcuni dei loro dispositivi ad Android 10 entro fine anno L'articolo Google svela le tempistiche d’arrivo di Android 10 stabile per gli smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.