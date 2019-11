La Cassazione conferma i 30 anni per Veronica - madre del piccolo Loris strangolato : Terzo e ultimo grado di giudizio per la Panarello, giudicata colpevole della morte del figlio di 8 anni, trovato assassinato nel 2014

La Cassazione conferma la condanna a 30 anni per la madre di Loris - Veronica Panarello : E’ definitiva la condanna a 30 anni di reclusione inflitta a Veronica Panarello per l’omicidio del figlioletto Loris Stival, di 8 anni, avvenuto nel Ragusano il 29 novembre 2014. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputata, attualmente detenuta a Torino.Il procuratore generale Roberta Maria Barberini della Cassazione aveva chiesto ...

Terrorismo : Cassazione conferma condanna a 9 anni per Maria Giulia ‘Fatima’ Sergio - prima foreign fighter italiana : La Cassazione ha confermato la condanna a 9 anni per Terrorismo a Maria Giulia ‘Fatima’ Sergio, la giovane considerata la prima foreign fighter italiana, partita per unirsi al Califfato nel 2014, senza farvi ritorno. Dove potrebbe ancora trovarsi, anche se la sorella Marianna, nei giorni scorsi, ha detto, però, che potrebbe anche essere già morta. I genitori Sergio Sergio e Assunta Buonofiglio invece, arrestati nell’ambito ...

