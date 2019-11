In Iran la repressione passa anche dal blocco di Internet

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) È un crimine contro l’umanità quello che si sta perpetrando inin questi giorni. Non si placano, infatti, le proteste iniziate nel paese lo scorso 15 novembre e soprattutto non si ferma la violenza con la quale le autoritàiane cercano di impedire ai manifestanti di protestare. Secondo Amnesty International, le vittime degli scontri sarebbero oltre il centinaio ma secondo fonti locali e le associazioni di attivisti sono molte di più. Le proteste si sono estese in tutto il paese arrivandoa città religiose come Qom. I video che sono riusciti ad uscire dal paese mostrano be moschee date alle fiamme, manifestanti uccisi e cariche da parte della polizia. Ad oggi si parla di oltre 200 morti, circa 3000 feriti e oltre 5000 arresti da aggiungere alle circa 100 ore didi. Già perché l’ha tolto la connessione a 80 milioni di abitanti. Un’operazione ...

