Giannini | ignobile il balletto tra Raggi e Zingaretti

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – “Mentre la sindacascrive al governatore del Lazio chiedendo alla Regione di individuare un sito per il conferimento dei rifiuti, altrettanto, questa mattina, ha fattorivolgendo alla sindaca identico invito. Il tutto mentre chiude i battenti anche la discarica di Colleferro che era in grado di smaltire mille tonnellate al giorno di scarti provenienti dalla Capitale. A quando la fine di questoe inconcludenteche sta facendo affogare Roma nella ‘monnezza’ e l’avvio al contrario di interventi risolutivi per uscire dall’emergenza?si vergognino e mettano fine a questo triste rimpallo di responsabilita’ che sta creando seri danni alla popolazione come denunciato piu’ volte da medici e pediatri”. E’ quanto dichiara Daniele, consigliere della Lega alla Regione ...

