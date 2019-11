Brescia | gioielliere sorprende il ladro in casa ma lui lo accoltella e gli perfora un

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Probabilmente pensava di non svegliare i proprietari dellache avrebbe voluto svaligiare. O, forse, credeva di non aver fatto alcun rumore. Fatto sta che nell'appartamento i rumori hanno svegliato il padrone di, che lo avrebbe sorpreso all'interno della sua abitazione intorno alla mezzanotte di ieri, mentre frugava tra le sue cose. Ma il malvivente, evidentemente impaurito dall'essere stato colto sul fatto dal padrone di quelladove era entrato illegalmente, avrebbe reagito male e in maniera molto violenta. Colpendolo, più volte. Una volta afferrato un coltello, infatti, ilavrebbe preso la mira e colpito l'uomo,ndogli un polmone prima di scappare nel cuore dela notte. È accaduto a, in un lussuoso appartamento di via Cremona, dove una rapinatore ha aggredito undi 64 anni, in un momento in cui tutti dovevano dormire.Secondo quanto ...

