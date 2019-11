Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019)– “L’inizio dei lavori per lae restituzione alla cittadinanza dell’di viae’ una bellissima notizia non solo per quel quadrante diche l’attendeva da anni ma per tutta la citta’. Voglio ringraziare l’assessore Valeriani e Ater per il valore del progetto e per il gran lavoro comune svolto. Un bell’esempio di politica al servizio dei cittadini e delle loro comunita’. Ora si aprira’ un processo partecipato per definire le finalita’ a cui destinare l’. Ringrazio l’assessore Valeriani e Ater anche per questo. Perche’ credo che non esista metodo piu’ efficace, giusto e democratico del coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte che disegnano la nostra vita. Solo investendo sulla ricchezza, il protagonismo e l’autodeterminazione ...

romadailynews : Bonafoni: importante per Roma #riqualificazione immobile via Sagunto: Roma – “L’inizio dei… -