Aggiornamenti sul virus Teneroni | riscontri da Casa Modena e Santobono di Napoli

Moto3 – Incidente Foggia - Dennis trasportato in ospedale : gli Aggiornamenti sulle condizioni dell’italiano : aggiornamenti sulle condizioni di Dennis Foggia: ecco come sta il giovane pilota dello Sky Racing Team La gara di Moto3 del Gp di Valencia è iniziata con uno spaventoso Incidente che ha messo ko Dennis Foggia: il giovane pilota dello Sky Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto schianto che ha costretto ad interrompere la gara e all’intervento delle ambulanze. Foggia è risultato presto cosciente e ha mosso le gambe, quindi ...

Infortunio Pjanic - nuovi Aggiornamenti sul centrocampista della Juve : Infortunio Pjanic – Ieri, nel corso della ripresa di Bosnia-Italia, il centrocampista bianconero era uscito dal campo malconcio, facendo preoccupare tanti tifosi della Juve. Oggi, nuovi aggiornamenti sullo stop. Pjanic dovrà saltare l’impegno della sua Nazionale contro il Liechtenstein per un problema all’adduttore. A comunicarlo è la Federcalcio bosniaca. Lo staff medico della Juventus è in contatto con quello della ...

Serie A - ultime dai campi – Gli Aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati : come stanno Mkhitaryan e Zaza : Le ultime dai campi di Serie A. Tanti allenatori devono fare a meno dei Nazionali. Alcuni calciatori lavorano in questa sosta per smaltire gli infortuni. TORINO – Ripresa degli allenamenti per il Torino al “Filadelfia”, con una sessione tecnica che poi si è conclusa con del lavoro aerobico, senza i 9 convocati per le rispettive nazionali. Simone Zaza ha svolto una sessione differenziata dopo il trauma distorsivo alla ...

D’ora in poi gli Aggiornamenti delle app sul Play Store devono avere come target Android 9 Pie : Il primo novembre è arrivato e Google ha alzato ancora una volta l'asticella: gli sviluppatori sono infatti forzati ad aggiornare le proprie applicazioni avendo come target le API di livello 28, quelle di Android 9 Pie. L'articolo D’ora in poi gli aggiornamenti delle app sul Play Store devono avere come target Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Infortunio Caceres - gli Aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Fiorentina : Infortunio Caceres – Martin Caceres è stato sottoposto ad accertamenti strumentali dopo essere stao costretto a lasciare il campo durante la gara di ieri. Lo rende noto la Fiorentina. Caceres ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Gonzalo Higuain - dalla Juventus arrivano importanti Aggiornamenti sul suo stato di salute : Che botta e che paura! Parliamo di Gonzalo Higuain che ieri ha rischiato molto dopo un violento scontro di gioco con Gabriel, portiere del Lecce in uscita. La ferita alla testa (medicata con una vistosa fasciatura) e l’uscita dal campo in barella dell’argentino avevano lasciato presagito il peggio, che le conseguenza di quella botta fossero più gravi di quanto immaginato. Era stato lo stesso giocatore a chiedere l’intervento dello staff ...

Juventus – Niente trasporto in ospedale per Higuain : gli Aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino : Punti di sutura in infermeria per Higuain: non è stato necessario il trasporto in ospedale Niente ospedale per Higuain: arrivano buone notizie dopo lo scontro terribile col portiere del Lecce Gabriel. Soccorso in campo, l’argentino ha continuato a giocare nell’anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, per poi accusare dei capogiri a fine match. Se in un primo momento, secondo alcune voci, Higuain era in viaggio verso ...

Roma - piove sul bagnato per Fonseca : i primi Aggiornamenti sugli infortuni di Cristante e Kalinic : Paulo Fonseca dovrà fare a meno per un po’ di tempo dei due giocatori, usciti anzitempo durante il match contro la Sampdoria Arrivano brutte notizie per la Roma riguardo le condizioni di Bryan Cristante e Nikola Kalinic, usciti anzitempo nel corso della sfida con la Sampdoria per infortunio. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse A preoccupare maggiormente è il centrocampista ex Atalanta, che ha riportato un problema ad un tendine del pube che ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : Aggiornamenti dalla clinica mobile sull’infortunio di Salac : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend di Motegi per Filip Salac, protagonista di una brutta caduta nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Il pilota ceco è stato sbalzato dalla sua KTM del Team Redox PruestelGP con un violento high-side che lo ha costretto a concludere anzitempo il turno per effettuare degli accertamenti al centro medico della ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : nuovi Aggiornamenti sul tifone Hagibis che si sta abbattendo sulle coste nipponiche : Sabato di insolita pausa per la Formula 1, costretta ad aspettare la giornata di domenica per poter tornare in pista in modo da disputare il resto del programma del Gran Premio di Giappone 2019 con qualifiche e gara. Sul Paese del Sol Levante si è infatti abbattuto il temuto tifone Hagibis (causa della cancellazione di due partite del Mondiale di rugby), che sta provocando dei danni specialmente nella zona della capitale Tokyo. Al momento è ...

Panchina Milan - clamorose novità sull’arrivo di Luciano Spalletti : tutti gli Aggiornamenti : Panchina Milan – Sono ore decisive per il futuro di Marco Giampaolo e, di conseguenza, per la Panchina del Milan. Quasi certo il cambio di guida tecnica in casa rossonera. Luciano Spalletti la prima scelta, voluto soprattutto da Boban. Ma, nelle ultimissime ore sono emerse difficoltà nel trovare l’accordo tra l’allenatore toscano e la sua ex squadra, l’Inter. Spalletti ha due anni di contratto con i nerazzurri e ...

Infortunio Criscito - gli Aggiornamenti sulle condizioni del capitano rossoblu : Infortunio Criscito – Il difensore e capitano del Genoa Domenico Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l’entità dell’Infortunio riportato. Gli esiti, informa il club rossoblù, hanno evidenziato “una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione ...

MotoGp – Caduta Marquez : gli Aggiornamenti della Honda sulle condizioni dello spagnolo : Nulla di grave per Marc Marquez: lo spagnolo dolorante dopo la Caduta nelle Fp1 in Thailandia, l’aggiornamento del team Honda Marc Marquez è stato protagonista di uno spaventoso highside nelle prime prove libere del Gp della Thailandia, disputate nella notte italiana. Lo spagnolo, dopo un terribile volo è finito violentemente a terra e la sua moto è andada distrutta: Marquez, che si è alzato sulle sue gambe e ha camminato zoppicante ...

Uragano Lorenzo - ultimi Aggiornamenti : ecco gli effetti sull'Italia. Nel weekend piogge e aria fredda : L?Uragano Lorenzo è stato declassato: non è più un Uragano, ma una tempesta tropicale, anche se per qualche giorno ha destato preoccupazione con la sua ampiezza (1300 km di...