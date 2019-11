Valentino Rossi | Test MotoGP | “Sono più veloce di quando avevo iniziato Non vedo l’ora

MotoGp – Valentino Rossi lascia Valencia carico di ottimismo : le parole del Dottore fanno sognare i fan : Valentino Rossi soddisfatto delle due giornate di test di MotoGp svolti a Valencia: le parole del Dottore sono cariche di ottimismo Si sono conclusi oggi i test di Valencia di MotoGp. Maverick Vinales ha segnato il miglior tempo, fermando il cronometro sull’1:29.849: lo spagnolo della Yamaha si è lasciato alle spalle Quartararo e Morbidelli, per un’altra tripletta tutta del team di Iwata. AFP/LaPresse Per trovare il nome di Valentino ...

MotoGp - Test Valencia – Le Yamaha dominano! Vinales primo nel day 2 : sfortuna per Valentino Rossi [TEMPI] : Si conclude anche il secondo giorno dei Test di Valencia con le Yamaha al comando: Vinales precede Quartararo e Morbidelli. Valentino Rossi ha potuto provare la moto 2020 solo nel finale La Yamaha può sorridere nel secondo giorno dei Test di Valencia. Sul circuito Ricardo Tomo, che nel weekend è stato teatro dell’ultima gara della stagione 2019, le moto della casa di Iwata hanno fatto registrare le migliori prestazioni nei Test. ...

VIDEO Valentino Rossi - fumo dalla Yamaha del Dottore : problemi al motore durante i Test : Valentino Rossi ha avuto problemi al motore della sua Yamaha durante i Test MotoGP che si stanno disputando a Valencia. durante la curva 10, attorno alle ore 13.40, il Dottore ha dovuto fare i conti con il fumo dalla sua moto. Il nove volte Campione del Mondo è tornato ai box anhce se poi è tornato in pista con un altro mezzo riuscendo a risalire momentaneamente fino all’ottava posizione. Di seguito il VIDEO del problema al motore della ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Morbidelli 2° dietro a Quartararo - Valentino Rossi rompe il motore! Dovizioso cresce : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 E' intanto uscito lo SkyTech del problema avuto in precedeza da Valentino Rossi. ? Fumo dalla @YamahaMotoGP di @ValeYellow46

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Morbidelli miglior tempo - Valentino Rossi rompe il motore! Dovizioso cresce : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Si rilancia anche Valentino Rossi che deve assolutamente ingranare in questa seconda parte di giornata. 14.30 MorbidelliIIIIIIIIIIIIIIII! miglior tempo! SUPERLATIVO 1:30.540, primo posto per il centauro italiano che precede Fabio Quartararo di 51 millesime. Le due Yamaha del Team Petronas sono davanti a tutti. 14.29 Al momento sono tutti fermi ai box tranne Morbidelli, poca attività ai

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi rompe il motore! Quartararo fa paura - cresce Dovizioso con la Ducati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Quartararo è molto costante sul passo di 1:30.9-1:31.0. 14.10 Al momento stanno girando solo Quartararo, Crutchlow, Pedrosa e A. Espargarò. 14.09 Notevolmente miglioramento di Dani Pedrosa con la KTM, lo spagnolo si issa all'undicesimo posto a 0.879 da Quartararo. Valentino Rossi scivola così al quattordicesimo posto. 14.08 Ricordiamo che non ci sono pause pranzo prefissate in

MotoGp – Test Valencia - problemi in pista per Valentino Rossi : il Dottore costretto a fermarsi : Problema tecnico per Valentino Rossi: il Dottore costretto a scendere dalla sua M1 ai Test di Valencia E’ in corso la seconda ed ultima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: i piloti stanno girando in pista per provare le novità portate dai team in terra spagnola in ottica 2020. Piccolo imprevisto per Valentino Rossi nella mattinata: il nove volte campione del mondo è stato infatti costretto a fermarsi per un problema tecnico. Il ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Franco Morbidelli inizia alla grande - Valentino Rossi ancora fermo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Morbidelli chiude il suo primo run dopo 7 giri, quindi anche Vinales e Dovizioso si fermano ai box. Marquez prosegue tu tempi non eccezionali, quindi stampa il nuovo record nel T1 e inizia a spingere 12.02 …e dopo il fratello Aleix, ora tocca a Pol Espargarò finire nella ghiaia di Valencia, nel suo caso in curva 10 A tricky morning continues for KTM as @polespargaro goes

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la seconda sessione - Valentino Rossi in cerca di risposte sulla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15: "C'è tanto da lavorare ma la prima giornata è piuttosto positiva. Abbiamo provato un motore un po' diverso che è l'evoluzione di un motore già provato in passato, qui a Valencia il rettilineo è abbastanza corto però andiamo un po' meglio. C'è ancora un po' da recuperare però anche come erogazione per le gomme la sensazione è buona. Non è ancora

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi e Dovizioso continuano il lavoro sulle nuove Yamaha e Ducati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15: "C'è tanto da lavorare ma la prima giornata è piuttosto positiva. Abbiamo provato un motore un po' diverso che è l'evoluzione di un motore già provato in passato, qui a Valencia il rettilineo è abbastanza corto però andiamo un po' meglio. C'è ancora un po' da recuperare però anche come erogazione per le gomme la sensazione è buona. Non è ancora