Maltempo | ancora allagamenti in Friuli Venezia Giulia | fiumi monitorati

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di Maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Previsioni Meteo Roma : ancora tre giorni di Maltempo sulla Capitale [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Ultime 24 ore con annuvolamenti irregolari, ma scarse precipitazioni, salvo un rovescio più intenso ieri mattina, poi poco o nulla o piovaschi occasionali e brevi. Non sono mancate anche ampie schiarite soleggiate. In queste ore mattutine il cielo si presenta nuvoloso, tuttavia non sono presenti parametri indicanti particolare instabilità, per cui il tempo dovrebbe evolvere mediamente asciutto o, al più, con qualche ...

Maltempo - piccola tregua su gran parte dell'Italia - qualche pioggia ancora al Centro : Roma - Il grosso del Maltempo è ormai attenuato al Nordovest, dopo le forti piogge degli ultimi giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso alcune aree della Liguria, tra cui Genova, e messo in ginocchio tratti dell'Alessandrino recentemente alluvionati, come Spinetta Marengo. Piove ancora su Piemonte, Liguria ed ovest Emilia ma con intensità più attenuata rispetto a martedì, quando nel pomeriggio ed in serata ...

Maltempo Piemonte : ancora disagi nell’Alessandrino : Proseguono i disagi a causa del Maltempo nell’Alessandrino: la Protezione civile segnala la chiusura dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell’Acquese; allagamenti nel sobborgo alessandrino di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada una famiglia è stata evacuata dalla ...

Maltempo nel Bolognese : il fiume Idice esonda ancora - ordinate evacuazioni : In corso una nuova esondazione del fiume Idice nel Bolognese, nel territorio di Budrio già colpito dall’ondata di Maltempo domenica scorsa: lo ha reso noto il Comune di Budrio, ordinando l’evacuazione immediata di strade in prossimità degli argini. Il nuovo innalzamento del livello del fiume è stato innescato dalle piogge della notte. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e ...

Maltempo - nuova perturbazione con neve e vento : è ancora allerta rossa in Emilia Romagna : Una nuova perturbazione atlantica porta Maltempo su gran parte del Nord e alcune regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di martedì allerta rossa sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e allerta arancione su Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.Continua a leggere

Italia nella morsa del Maltempo - ancora piogge - temporali e *NEVE* su Alpi e Appennino : Roma - In linea con le previsioni, il transito della perturbazione alimenta ormai da diverse ore precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, parte della Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nevica abbondantemente sulle località Alpine, ma i fiocchi si spingono fino ai 350-400 metri nel Cuneese e a quote variabili tra i 500 e i 600 metri tra l'Appennino Emiliano, ...

Previsioni meteo : la settimana si apre col Maltempo - ancora tanta pioggia e neve : Novembre che si sta confermando estremamente autunnale sull'Italia, come da anni non si verificava. Dopo un due mesi (settembre e ottobre) caldi e siccitosi, il mese di novembre sta restituendo tutto...

Maltempo ancora da allerta rossa : il nuovo bollettino della protezione civile : Sulla base dei fenomeni previsti la protezione civile ha diramato per martedì 19 novembre l'allerta rossa sul settore...

Maltempo Toscana - è ancora allerta : ieri l’esondazione del fiume Sieve - ad Arezzo frane - smottamenti e evacuazioni : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia. Lo rende noto la protezione civile della Regione Toscana. Solo l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi soltanto sotto il secondo livello di guardia e sono quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. Nel Fiorentino ieri esondazione del fiume Sieve Nell’area metropolitana ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo in molte regioni : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile. Sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di ...

Maltempo - ancora pioggia nel Bellunese : già avviata prima stima danni : L’ondata di Maltempo è passata, ma il territorio Bellunese è in attesa di un ritorno della pioggia, già domani. Quindi, la prima stima dei danni è rinviata ai prossimi giorni. “I nostri tecnici sono in sopralluogo in queste ore – fa sapere il consigliere provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi –. La quantificazione dei danni è ancora prematura, soprattutto perché attendiamo un nuovo peggioramento delle ...

Maltempo Roma : ancora disagi sulle strade : A seguito del Maltempo dei giorni scorsi nella mattinata di oggi si registrano ancora disagi sulla rete stradale di Roma: risultano ancora chiuse a causa di allagamenti via del Fosso della Magliana tra Via Portuense e Via della Magliana e il sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII. Temporaneamente chiusa Via Pescara, fra Via Enea e Via Mirandola, a causa del dissesto del manto stradale. Tra via Portuense e via della ...

Maltempo Modena : ponti ancora chiusi - si rompe argine di canale a Finale Emilia : A Finale Emilia, in provincia di Modena, una parte dell’argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando: sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, insieme ai tecnici di Aipo. A Modena, nonostante il passaggio del colmo di piena, rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il ...