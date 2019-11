Mafia a Palermo | talpe tra carabinieri e polizia aiutavano i boss di Brancaccio

Operazione antiMafia a Palermo - decimato il mandamento di Brancaccio (VIDEO) : https://www.direttasicilia.it/wp-content/uploads/2019/11/d92zhb35fc5s6u1i.mp4 Operazione antimafia a Brancaccio a Palermo. Sono nove gli arresti eseguiti oggi a Palermo all’interno del mandamento mafioso di Brancaccio, un duro colpo a cosa nostra. È una mafia dall’aspetto inedito quella che emerge dall’Operazione antimafia di Brancaccio, una mafia che apre il proprio business anche ad altre attività criminali. Questa mattina ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore palermitano. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione I Penale e Misure di Prevenzione, presieduto da Raffaele ...

Palermo : incendio pizzeria Impastato - M5S ' intimidazione non vince su cultura antiMafia' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "Vicini alla famiglia Impastato in questo difficile momento, condanniamo il vile gesto e manifestiamo la nostra solidarietà. Siamo certi che nessuna intimidazione potrà vincere su chi ha una storia e una cultura di ferma condanna verso la mafia". Così i deputati del M5

Trattativa Stato-Mafia : Silvio Berlusconi decide di non testimoniare in aula a Palermo : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di questa mattina, 11 novembre, tenuta nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo riguardante la presunta Trattativa Stato-mafia. Il leader di Forza Italia era stato chiamato in causa proprio dai legali del suo amico di sempre, Marcello Dell'Utri, e doveva essere sentito come testimone assistito. Secondo quanto riportano i media nazionali, pare che questa mossa ...

Mafia : processo trattativa - attesa a Palermo deposizione Berlusconi : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – E’ attesa per questa mattina alle 10, all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, la deposizione di Silvio Berlusconi al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. L’ex premieri, che è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993, a quanto pare, si potrebbe avvalere della facoltà di non rispondere. A citare il leader ...

