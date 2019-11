L' ex general manager di BioWare ci parla delle difficoltà incontrate con il Frostbite

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L'ex direttoree di, Aaryn Flynn, ha approfondito alcuni dei problemi che si sono presentati con il motoredurante la sua permanenza nella compagnia, confrontando la tecnologia interna di EA con un'auto da corsa F1 sia per la sua enorme potenza che per ladi ottenere il massimo a livello di prestazioni.Flynn è stato uno dei relatori principali al Reboot Develop Red a Banff, in Canada. Il suo discorso è stato ine sul valore degli strumenti efficienti nel creare i migliori giochi, con Flynn che descrive l'argomento come "la cosa più importante per gli sviluppatori di giochi al giorno d'oggi"."Se riesci a fornire alle persone strumenti di alta qualità per aiutarli a svolgere meglio il loro lavoro, avrai molte più probabilità di avere successo in questo settore".Leggi altro...

Eurogamer_it : Il #FrostbiteEngine e i numerosi problemi incontrati da #BioWare. - IntelliCareers : Office Manager - Sedalia, CO -