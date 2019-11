La7 | botta e risposta tra Sallusti e il leader delle Sardine | “Fatelo dire ai grandi che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019)a DiMartedì, su La7, tra ilttore de Il Giornale, Alessandro, e uno deidel movimento, Mattia Santori. “Non avete un progetto politico – ha detto il giornalista ospite di Giovanni Floris – e abbiamo visto che fine hanno fatto i movimenti senza un’idea politica, come i girotondi. In più fate attenzione a pensare che Matteo Salvini sia il male assoluto. Questo lasciateloai” ha concluso, ironico,. “Non pensiamo che sia il male assoluto, anzi. Crediamo che sia più umano e fragile di quanto non lasci pensare, tanto che è stato battuto da quattro ragazzo che hanno pigiato i bottoni sulla tastiera” è stata la replica di Santori, che si riferiva alle due manifestazioni anti-Lega in piazza Maggiore a Bologna e in piazza Grande a Modena. L'articolo La7,tra...

La7tv : #dimartedi La 'sardina' Mattia Sartori: 'In Emilia Romagna Salvini ha sbagliato lo stile' - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira ILVA, Jacopo Fo: 'Abbiamo degli imprenditori che non hanno fatto due conti su quanto converrebbe a loro puntare su… - La7tv : #lariachetira ILVA, Jacopo Fo: 'Abbiamo degli imprenditori che non hanno fatto due conti su quanto converrebbe a lo… -