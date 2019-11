La riforma del Mes preoccupa le banche ma è il debito pubblico il vero problema

Gualtieri difende la riforma del Mes : "Per il supporto non serve la ristrutturazione del debito" : “A proposito della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES) si è ingenerata nel dibattito italiano molta confusione”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri interviene sul tema che nelle ultime ore ha prodotto una serie di polemiche per chiarire i termini della questione.Come è noto, le linee portanti della riforma, compreso il testo del nuovo trattato, sono state concordate ...

riforma Fondo salva-Stati - Conte : "Sul Mes delirio collettivo - opposizione di Salvini è da operetta" : Il premier Conte torna a parlare degli scontri nel governo per la Riforma del Meccanismo europeo di stabilità e rimanda al mittente le accuse di Salvini: "Oggi ci si meraviglia e lo stesso partito che partecipava a vertici di maggioranza sul tema scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile".

Anche Patuelli contro il governo : "Banche non informate sulla riforma del Mes" : “Non so niente, ho letto stamattina i giornali, leggo sull’Huffington post ma sono materie sulle quali il mondo bancario italiano non è stato messo al corrente”. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, scende dalle nuvole. Parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine di un incontro, Patuelli in sostanza si sfoga. E’ arrabbiato con il governo che, dice, non ha informato il sistema bancario della riforma ...

I 'no' di Luigi Di Maio : "Su una riforma del fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige" : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.

riforma della giustizia - ancora nessun accordo fra M5S e Pd sul processo penale : "Via libera alla Riforma del processo civile che andrà in Consiglio dei ministri probabilmente già la prossima settimana": queste le parole del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del vertice a palazzo Chigi. Sulla Riforma del processo penale, però, ancora nessun accordo: tuttavia, Bonafede ha comunque messo in gioco due proposte affinché si arrivi a un compromesso tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sulla ...

Via libera alla riforma del processo civile : Via libera alla riforma del processo civile dal vertice di maggioranza sulla giustizia che si è svolto a palazzo Chigi, ma ancora nessun accordo sull'istituto della prescrizione. È quello che è emerso al termine della riunione, alla quale ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. Il disco verde sul processo civile lo ha confermato lo stesso Guardasigilli, Alfonso Bonafede, parlando con i cronisti: "andrà probabilmente in ...

Giustizia - Bonafede : “Via libera alla riforma del processo civile. Prescrizione? Due proposte per venire incontro alle altre forze di governo” : Non è bastato un nuovo lungo vertice serale tra le forze di maggioranza per limare i diversi orientamenti sulla prescrizione e sul processo penale. Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato il via libera alla riforma del processo civile che “andrà probabilmente in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È una riforma importante che chiedono i cittadini e gli imprenditori, ...

Fumata nera sulla prescrizione Ok alla riforma del processo civile : Via libera alla riforma del processo civile dal vertice di maggioranza sulla giustizia che si è svolto a palazzo Chigi, ma ancora nessun accordo sull'istituto della prescrizione

Meccanismo europeo di stabilità - M5S : no riforma all’oscuro del Parlamento : La riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) tiene banco nella maggioranza. Secondo l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo la firma all’intesa deve arrivare a dicembre ma intanto i deputati M5S della Commissione Finanze hanno chiesto un vertice di maggioranza: il timore è quello di una riforma peggiorativa. Gentiloni al Parlamento Ue: 'Patto di stabilità non è perfetto, userò ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Perché la riforma del Mes è una potenziale pistola alla tempia dell'Italia : Qualcosa certamente non quadra se nel bel mezzo di una delicata sessione di bilancio Lega e Movimento 5 Stelle si trovano nuovamente sullo stesso fronte e attaccano congiuntamente il premier Giuseppe Conte. Ad alimentare da qualche giorno il dibattito politico, soprattutto per l’attivismo del Carroccio, è la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità, anche noto come Fondo Salva-Stati) che in diversi consessi europei, a ...

Conte pronto al veto sulla riforma del Fondo Salva-Stati : Quando la riforma del Meccanismo europeo di stabilità ri-planerà sul tavolo dei leader al Consiglio europeo di dicembre, l’Italia si riserva di dire no. No, se non sarà una riforma “in una logica di pacchetto”, come chiesto da Giuseppe Conte al consiglio europeo di giugno e come spiegato dallo stesso premier al Parlamento italiano il 21 giugno scorso, nell’informativa prima di incontrare i leader ...

Paolo Becchi sulla riforma segreta del Mes : "Se fosse vero Conte rischierebbe almeno 5 anni di reclusione" : Se quanto emerso su Giuseppe Conte e il patto segreto stipulato con l'Unione Europea fosse vero, il premier incapperebbe in grossi guai. Il rischio, per aver gestito la riforma del Mes in totale segretezza, è "la reclusione non inferiore a 5 anni". Parola di Paolo Becchi, che sul suo profilo Twitter