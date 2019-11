Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “Sono al fianco di tutte le democratiche e idel Partito Democratico VIche stamattina hanno trovato affissi fuori dalle sezioni manifesti abusivi di Azione Frontale. Per tutti i nuovi fascisti che continuano a sprecare tempo e denaro per rispolverare la propaganda del ventennio e sporcare le nostre bacheche la nostra risposta e’ sempre la stessa: non vincerete mai. Roma e’ antifascista e noi continueremo a difenderla”. Lo dichiara Andrea, segretario del Partito Democratico di Roma. L'articoloconperVI proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Casu: solidali con democratici per affissioni fasciste a Municipio VI: #Roma – “Sono al… -