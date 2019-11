Strage del bus di Avellino | sequestrati 9 viadotti delle autostrade | pericolo guardrail

Maltempo - lo scirocco fa una Strage di alberi a Messina : tram bloccato - le immagini dalla città dello Stretto [VIDEO] : Il forte vento di scirocco che soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di Messina, sta provocando una vera e propria strage di alberi in città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati alberi. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore i tram non transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno ...

Maltempo - lo scirocco fa una Strage di alberi a Messina : tram bloccato - le immagini dalla città dello Stretto [VIDEO] : Il forte vento di scirocco che soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di Messina, sta provocando una vera e propria strage di alberi in città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati alberi. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore i tram non transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno ...

Piazza Fontana - c'è un video della Strage : lo rivela il libro del giudice Guido Salvini : C'è un video che riprende le fasi precedenti e subito successive alla strage di Piazza Fontana, l'attentato che il 12 dicembre 1969 provocò 17 morti e 88 feriti....

Orvieto : si indaga sulla Strage in famiglia compiuta da un dipendente dell'aeronautica : La cittadina di Orvieto è scossa in queste ore da un caso di omicidio-suicidio dai risvolti ancora poco chiari. A dare l'allarme, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato un parente delle vittime che ha avvisato i carabinieri, dopo aver verificato che nessuno dei congiunti gli rispondeva al telefono. Pertanto i militari dell’Arma si sono recati in un'abitazione, situata nel centro storico della località umbra, per cercare di capire cosa ...

Attentati di Parigi del 13 novembre - quattro anni fa la Strage al Bataclan : Sono trascorsi quattro anni dagli Attentati di Parigi. Quella sera del 13 novembre 2015 tre diversi commando di terroristi dell'Isis sconvolsero la capitale francese uccidendo 130 persone e ferendone circa 400. Il luogo simbolo della notte di terrore fu il Bataclan, una sala concerti in cui era in corso il concerto della band Eagles of Death Metal. Lì morì anche la veneziana Valeria Solesin.Continua a leggere

Giovanni Vincenti - l'imprenditore con troppi debiti dietro la Strage della cascina : Nella foto del profilo Facebook appare abbronzato e sorridente. È in maniche di camicia blu Giovanni Vincenti, 55 anni, contornato da una rigogliosa vegetazione, come in un ritratto bucolico a mezzo busto. L'espressione è serena e rilassata. Sembra una persona per bene. Ma è accusato di aver ammazzato 3 vigili del fuoco.\\"Me l'hanno distrutta per invidia", scriveva nell'ultimo post prima di rivelare ai carabinieri del comando provinciale di ...

Alessandria - Strage di vigili del fuoco : fermato il proprietario della cascina per omicidio : Fermata una persona dai carabinieri di Alessandria per l'esplosione nella notte tra lunedì e martedì della cascina di Quargnento, costata la vita a tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due e di un carabiniere. Si tratterebbe del proprietario. I reati contestati sono disastro doloso, omicidio

Cosa si sa della Strage di mormoni in Messico : Lunedì tre donne e sei bambini sono stati uccisi vicino al confine con gli Stati Uniti, in un attacco brutale forse compiuto da una gang criminale

Strage di mormoni in Messico - un arresto. Trump : fare guerra ai cartelli della droga : Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto un gruppo di uomini armati, probabilmente di un cartello della droga, a fare Strage di una importante famiglia mormone in Messico. Almeno tre donne e sei bambini sono stati uccisi in un'imboscata in pieno giorno mentre, con altri familiari stavano viaggiando in una zona vicina al confine con gli Stati Uniti. Un uomo è stato arrestato perché sospettato di avere preso parte al massacro. La polizia ...

La polizia messicana ha arrestato una persona per la Strage della famiglia mormone : La polizia messicana ha arrestato una persona accusata di aver partecipato alla strage della famiglia mormone nel nord del Messico, in cui lunedì erano state uccise nove persone. La persona arrestata è un uomo che è stato trovato nelle colline

Messico - Strage di mormoni : l’auto delle vittime crivellata di colpi e data alle fiamme : Un gruppo di una comunità di mormoni, in Messico, è stato ucciso in un agguato con colpi d’arma da fuoco da uomini armati. Un parente delle vittime ha pubblicato su Twitter il video di una delle auto crivellata dagli spari e poi data alle fiamme tra Sonora e Chihuahua, vicino al confine con gli Stati Uniti. L'articolo Messico, strage di mormoni: l’auto delle vittime crivellata di colpi e data alle fiamme proviene da Il Fatto ...

Messico - Strage di mormoni : uccisi da cartelli della droga - alcuni bruciati vivi. Morti anche neonati : Una decina di mormoni statunitensi, tra cui almeno 4 bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati uccisi in Messico in una imboscata da colpi d'arma da fuoco. alcuni sono...

Tre vigili del fuoco morti - cos’è successo ad Alessandria : “È un attentato - volevano la Strage” : La tragedia nella notte nei pressi di una cascina a Quargnento. Non si tratterebbe però di un incidente, ma di un attentato. A confermarcelo è il sindacato dei vigili del fuoco. Quattro esplosioni hanno tolto la vita a tre pompieri, ferendone altrettanti, oltre ad un carabinieri. I corpi sbalzati a 300 metri di distanza, rinvenuti nudi dai loro stessi colleghi. Sul posto trovate bombole di gas con tanto di innesco.Continua a leggere

Amazzonia - ucciso un altro ‘guardiano della foresta’. Una Strage annunciata (di cui siamo tutti responsabili) : Ne hanno assassinato un altro, Paul Paulino Guajajara, “Guardiano della foresta” del Maranhão, nord del Brasile. Non mi piace scrivere queste righe, non mi interessa conoscere i dettagli dell’esecuzione, tanto so già che sarà stata una di quelle solite operazioni da vigliacchi, sparando alle spalle, un agguato a tradimento o cose simili. Scrivo solo per dovere sociale, anche perché, in modo sicuramente ben diverso, sono un guardiano ...