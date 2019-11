Scoperta nuova specie di lucertola nelle Isole Pontine

E’ stata Scoperta una nuova forma di demenza che non è l’Alzheimer - si chiama Late : Una notizia che non è certo piacevole quella che stiamo per raccontarvi. E’ stata scoperta una nuova forma di demenza che si presenta in modo differente dall’ Alzheimer e si chiama Late che sta per Limbic-predominant Age-reLated TDP-43 Encephalopathy. La differenza tra le due malattie è la proteina diversa che si va ad accumulare nei neuroni di alcune parti del cervello e ha, come prima conseguenza, la perdita della memoria. Dopo essere ...

Nuova Scoperta : la culla dell'umanità si troverebbe nell'attuale Botswana : Una recente scoperta scientifica sembra avere individuato il vero “giardino dell’Eden”, ossia il luogo esatto in cui ha avuto origine l’umanità. La comparsa dell’uomo sulla Terra, verificatasi circa 200mila anni fa, avrebbe avuto come teatro, a detta della genetista Vanessa Hayes, una regione africana a sud del fiume Zambesi, nell’attuale Stato del Botswana. La Hayes, professoressa presso l’istituzione australiana Garvan Institute of Medical ...

Scoperta una nuova specie di insetti - si chiamerà Greta come l’attivista : “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” : Mentre studiava le Ptiliidae, una famiglia di coleotteri molto piccoli, il ricercatore Michael Darby, socio scientifico del Natural History Museum di Londra, si è imbattuto in una nuova specie e ha deciso di darle il nome della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Il Nelloptodes Gretae. La dedica del ricercatore è un attestato di stima: “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”. La specie appartiene a un ...

Pompei - nuova Scoperta nella Regio V : l’affresco dei gladiatori combattenti [FOTO] : Due gladiatori al termine del combattimento, l’uno vince l’altro soccombe. E’ la scena dell’ultimo affresco rinvenuto a Pompei nell’area di cantiere della Regio V, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e rimodulazione dei fronti di scavo, previsti dal Grande Progetto Pompei. Si tratta della scena di un combattimento tra un “Mirmillone” e un “Trace”, due tipologie di lottatori distinti da armature differenti e classici avversari nelle ...