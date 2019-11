Scandalo Epstein | il principe Carlo degraderà il fratello Andrea?

Fonte : blogo

(Di martedì 19 novembre 2019) Non sta vivendo un periodo serenissimo la monarchia di Elisabetta II: qualche giorno fa è andata in onda una intervista alla Bbc al, che ha messo in imbarazzo la madre sovrana.La regina era a conoscenza che suo figlio avrebbe parlato in televisione in merito alloriguardante il magnate pedofilo e stupratore Jeffrey, ma non la avrebbe approvata e sarebbe stata a conoscenza delle frasi disolo a cose fatte. Nell'intervista ilha difeso la sua amicizia con il tycoon, negando di aver avuto rapporti sessuali con Virginia Roberts, allora minorenne e ritenuta una delle "schiave" di, sostenendo che quella sera era andato a mangiare una pizza, pur trattandosi di un ricordo di vent'anni fa., ilil? 19 novembre 2019 09:05.

infoitestero : Scandalo Epstein, principe Andrea nega accuse sessuali - sironidepalma : Andrea, lo scandalo e l’intervista boomerang alla BBC che non soddisfa i sudditi di Sua Maestà - marfederzn : RT @MediasetTgcom24: Scandalo Epstein, il principe Andrea nega rapporti sessuali con la principale accusatrice #principeandrea https://t.c… -