Renzi | Non si può regalare il Paese a Salvini

Fonte : blogo

(Di martedì 19 novembre 2019) Oggi sono state pubblicate due interviste che sembrano un botta a risposta a distanza tra Zingaretti (a Repubblica) e(al Corriere). Il Governatore del Lazio, nonché segretario del Pd, ha ribadito la sua preoccupazione circa la tenuta del Governo: "Il governo non ha ancora un'anima, e se non la trova rischia: finirebbe come nel film Wargames, senza vincitori. E in questo caso la vittoria andrebbe a". Fatta questa riflessione, il segretario Dem ha lanciato un avvertimento agli alleati: "Troppe liti, non si può governare insieme da avversari: se qualcuno si illude adesso di fare la corsa da solo, e in modo strumentale, gli italiani lo puniranno".Il messaggio era indirizzato ai 5 Stelle, ma senza alcun dubbio anche e soprattutto alla pattuglia deiani che continua ad ostentare quel dinamismo (in versione lamentosa) caratteristico del proprio leader, con l'ambizione di ...

