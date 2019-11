Presidente Fed Albania | ”Ancelotti in partenza | DeLa sta cercando il sostituto”

Il Presidente della Federcalcio albanese : “Hysaj resta nel Napoli. A gennaio sarà Ancelotti ad andare via” : Il Corriere dello Sport intervista Armat Duka, presidente della Federcalcio albanese. Parla anche di Hysaj. “Mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo”. Sull’ipotesi che a gennaio lasci il Napoli “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da ...