Polemiche per il 5G Iliad in Toscana | ma è tutt’altro | le ultime proteste

Incontro arbitri-club a Roma - sarà importante chiarirsi per evitare nuove Polemiche : È in programma per oggi alle 12 di oggi all’hotel Parco dei Principi di Roma l’atteso Incontro fra gli arbitri e le squadre di Serie A promosso dalla Figc insieme con l’Aia, l’associazione dei fischietti italiani che dovrebbe essere l’arma, secondo Gravina, per invertire il trend di polemiche che si sono scatenate in questo avvio di stagione. parlarsi guardandosi in faccia come suggerito dalla Gazzetta in primis sia diventato ...

Elisabetta Trenta lascia la casa delle Polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

Juventus - Cristiano Ronaldo porterà a cena i compagni di squadra per chiudere le Polemiche : Quello di oggi è un lunedì di riposo per la Juventus che riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, dunque i bianconeri che non sono andati ne stanno approfittando per godersi alcune ore di relax. Da domani, però, si inizierà a fare sul serio visto che si comincerà a preparare i prossimi importanti impegni. Da martedì alla Continassa si inizieranno a vedere i primi nazionali e dovrebbe esserci anche il ritorno al JTC di Cristiano ...

Polemiche a Venezia per le riprese del film di Stefano Accorsi : “Schifo” - “Fuori dalle pa**e!”. E lui : “Cosa dovremmo fare? Ognuno lotta per fare il suo lavoro” : Non accenna a placarsi la polemica tra chi accusa Stefano Accorsi di fare “sciacallaggio” su Venezia e lo stesso attore e regista. Accorsi si trova nella città lagunare per le riprese del suo film e già il sindaco Brugnaro aveva interdetto l’ingresso di tutti, compresa la sua troupe, il giorno 15, in Piazza San Marco. “Ma vergognati!” – ha scritto un utente – State girando un film proprio in questo momento in quel ...

Manovra : Speranza - ‘inaccettabile dire ‘manovra delle tasse’ - basta Polemiche’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Dentro questa Manovra si stanno accumulando tensioni di questioni irrisolte nella maggioranza. Credo sia inaccettabile far passare per una Manovra delle tasse una Manovra che toglie 23 miliardi di Iva e non mette nessuna nuova tassa per il futuro, che abolisce il superticket e nveste risorse in cuneo fiscale e nelle famiglie”. Lo dice Roberto Speranza all’assemblea nazionale di Articolo ...

Recita di Natale vietata ai bimbi di un asilo di Ancona perché “discriminante”. Dopo le Polemiche - la marcia indietro della dirigente : L’asilo “Gianni Rodari” di Moie di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, ha vietato la Recita di Natale “per non offendere” i bambini di altre religioni. Una decisione che ha scatenato forti polemiche, tanto da spingere la dirigente scolastica Patrizia Leoni a fare marcia indietro e annunciare che la Recita con la messa in scena della nascita di Gesù si farà. Sarà – garantisce la dirigente dell’istituto ...

Venezia - l'emergenza non è finita : in arrivo nuove ondate. Polemiche per l'opera Mose che non c'è : Il maltempo porterà nei prossimi giorni nuovi picchi di acqua alta. Il premier Conte: oggi il Consiglio dei ministri decreterà lo stato di emergenza

Venezia : danni e Polemiche dopo i 7 miliardi spesi per il Mose : Mentre alcuni contano i danni causati dal maltempo a Venezia, altri danno vita alle prime polemiche. Una domanda, in queste ore, regna sovrana. Ci si chiede se il Mose abbia funzionato come doveva oppure no, ma anche se i 7 miliardi spesi per costruirlo siano serviti a qualcosa o siano stati soldi spesi male. Per comprendere bene la preoccupazione dei Veneziani e non solo, ma soprattutto per comprendere al meglio la polemica, è bene capire in ...

Si terrà il 19 novembre a Roma l’incontro promosso dalla Figc per fare chiarezza sulle Polemiche arbitrali : Gravina l’aveva già annunciata all’indomani del week end calcistico in cui c’erano stati gli episodi controversi del rigore non concesso al Napoli contro la Roma per il fallo di Kjaer su Llorente e dell’ennesimo fallo di mano di De Ligt nel derby di Torino, la riunione a cui parteciperanno i rappresentanti dell’Aia, della Can e delle società di Serie A. Oggi è stata stabilita la data, si terrà martedì 19 novembre alle ore ...

Eminem - Polemiche per un brano del 2011 : avrebbe appoggiato Brown dopo le botte a Rihanna : Nelle ultime ore Eminem è stato investito da una vera e propria bufera mediatica, che si sta concretizzando sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, americani in primis, sia cartacei che online, ed include anche altri due veri e propri pesi massimi dell'industria musicale internazionale, ovvero Rihanna e Chris Brown. Leakato un brano di Eminem con dei versi inediti Stando a quanto riportato dai media americani, i primi a rilanciare la ...

Manovra - Zingaretti : “Polemiche di Renzi operazione di basso livello. Fiber? Salvini accusa Conte di atto che ha fatto lui” : “Giusto che tutti portino il contributo in un’alleanza, il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una Manovra sottoscritta da tutti è un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”. Nicola Zingaretti evoca esplicitamente Matteo Renzi e le polemiche provenienti da Italia Viva sulla legge di Bilancio. “Combatto anche per Renzi, se pensa che ...

Ilva - Renzi : "Disgustato dalle Polemiche. Mittal cerca un pretesto. Italia Viva pronta a tutto per salvare Taranto" : Matteo Renzi anche oggi è tornato sul problema dell'Ilva e l'annuncio fatto ieri da ArcelorMittal, che vuole recedere. Il leader di Italia Viva ha prima di tutto ricordato quanto ha fatto da Premier negli anni passati per salvare l'impianto di Taranto, trovandosi a combattere anche con i suoi stessi compagni di partito del PD:"Per tenere aperta Ilva ho firmato dodici decreti, raccolto insulti dei miei ex compagni di partito che mi hanno ...

Parigi - Polemiche sull'opera di Jeff Koons per le vittime Isis : sulla targa niente nomi : Lavinia Greci Il monumento, collocato nei giardini del Petit Palais, non piace ai Parigini perché sembra più celebrare l'artista anziché commemorare le vittime. Ma le opere che fanno discutere sono sparse in tutto il mondo Il monumento rappresenta una mano che tiene insieme un mazzo di tulipani colorati, a cui l'artista ha dato il nome di "Tulips", e li offre alla città. Enormi. In teoria, la scultura serviva a commemorare le persone ...

Plastino : ”De Laurentiis scatena Polemiche arbitrarli per distoglie l’attenzione dalle sue responsabilità” : Plastino: De Laurentiis nei sondaggi dei tifosi napoletani è il responsabile di questo momento di crisi Plastino DE Laurentiis BALOTELLI – Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, è intervenuto in diretta per commentare le ultime vicende del calcio italiano e per parlare di De Laurentiis, presidente del Napoli. Queste le sue parole: SUL CASO-BALOTELLI Quello di Castellini è un discorso inaccettabile: così si autorizza tutto in ...