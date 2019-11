Non solo caffè | cioccolata | cappuccini | tè e tisane nelle capsule Note D' Espresso

Tuttosport : i tifosi ( Non solo gli ultras) chiedono una politica prezzi più vicina alle loro necessità : Su Tuttosport la rivolta dei tifosi contro il caro biglietti. Una protesta iniziata dal mondo degli ultras ma che si è allargata a macchia d’olio. Troppo alti i biglietti da pagare per andare allo stadio, per di più in impianti spesso fatiscenti. Le Curve hanno deciso di protestare con striscioni contro il calcio business di Serie A e Serie B, asservito al mondo dei diritti tv. E ci saranno anche cori, in attesa che cambi qualcosa. Gli ...

Exodus e Non solo : le ombre sul mercato dei trojan di Stato : Uno spyware installato su uno smartphone (Getty Images) Quattro euro al giorno per un’intercettazione telefonica, 60 euro al giorno per l’ambientale, 150 per l’utilizzo di un trojan . Sono queste le cifre delle intercettazioni italiane, che le procure pagano ogni giorno per condurre indagini su terrorismo, criminalità organizzata e corruzione e che costituiscono complessivamente una spesa di 205 milioni di euro all’anno. A ...

Non solo glifosato - arriva la frutta cancerogena : valori di Imazalil al vaglio Ue : Non erano sufficienti gli alimenti al glifosato : arriva adesso la frutta cancerogena . L’allerta giunge direttamente dall’Unione Europea e riguarda l’ Imazalil , un fungicida utilizzato nel trattamento di banane, agrumi (limoni, mandarini, clementine), ma anche legumi, patate e altri tuberi. Secondo l’Environmental Protection Agency (EPA), l’ Imazalil è classificato come probabile cancerogeno: dopo averlo iniettato ad ...

L'allarme argini Non è solo una sciagura alluvionale : Il pensiero procede per associazioni e così a partire da due dei titoli, e rispettivi articoli, in prima pagina, di Repubblica del 18 novembre 2019, mi accingo a procedere ad alcune considerazioni. Dal primo di essi, “Il passato ci guida La musica ci commuove” di Eugenio Scalfari, al secondo: “L’allarme argini /Povera Italia indifesa”, scorre il filo di una amara dissociazione!Per quanto riguarda Eugenio ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl con un tempo - Non si gira per le basse temperature : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: Tra le attrazioni di questo Test, la nuova coppia Binder-Espargaro di KTM New number, new adventure for @BradBinder_41! �3? And a new team-mate for @polespargaro!

Cast e personaggi di Adriano Olivetti – La forza di un sogno stasera su Rai1 - Luca Zingaretti Non è solo Montalbano : Tornano in scena Cast e personaggi di Adriano Olivetti - La forza di un sogno. stasera, 19 novembre, Rai1 ripropone la miniserie con Luca Zingaretti, che andò in onda nel 2013 in due puntate, rispettivamente il 28 e 29 ottobre. La coproduzione Rai Fiction -Casanova Multimedia prodotta da Luca Barbareschi con la collaborazione di Telecom Italia, porta la regia di Michele Soavi, nipote dello stesso Olivetti (sua madre, Lidia, è figlia ...