Lo spermiogramma | un esame “sentinella” | rivela malattie endocrine | circolatorie

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Otto italiani su 10 non si sono mai sottoposti a una visita dall’urologo, in un Paese che vede 25 milioni di uomini sopra i 15 anni. Pigrizia, vergogna, pudore fanno della salute un grande tabù. Nella Giornata Internazionale del Maschio, celebrata oggi dall’Unesco, durante il convegno AndroDay in corso a Roma, Fondazione PRO lancia “Semi di salute”, la prima campagna nazionale di prevenzione per l’uomo. “Partirà a gennaio 2020 e sarà un’importante operazione di sensibilizzazione sul benessere al maschile – spiega Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO, Professore Ordinario di Urologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia Università degli Studi di Napoli Federico II -. Il seme maschile è un possibile marker dello stile di vita. Useremo lo, insieme a visite gratuite ed altri esami di screening, per valutare lo stato di salute dell’adolescente, ...