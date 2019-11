I vagoni di un treno speciale a Ragusa

Incendio su treno in Pakistan : si aggrava il bilancio delle vittime - distrutti 2 vagoni : Si aggrava il bilancio delle vittime dell’Incendio che ha distrutto due vagoni di un treno, un Tezgam Express, in viaggio da Karachi a Rawalpindi, nella provincia del Punjab, nel Pakistan nordorientale: al momento le autorità registrano 73 morti. A generare il rogo è stata l’esplosione di una bombola a gas su un vagone, azionata da alcuni viaggiatori per cucinare: le fiamme si sarebbero estese rapidamente a un secondo vagone. Molti ...