Fatturato record e quinto utile consecutivo per il City

Inter a casa Balotelli - e Fatturato record con Suning : Mentre la squadra di Antonio Conte si prepara alla trasferta di domani a Brescia, la casa di Mario Balotelli , per ritentare la scalata alla vetta di serie A, il club lancia l'assalto alle big anche a livello economico grazie all'effetto Suning . L'assemblea dei soci ha approvato un bilancio da record in termini di fatturato : i ricavi hanno raggiunto quota 417 milioni plusvalenze comprese (+20% rispetto ai 347 del 2017/18), un livello mai toccato ...

Al primo anno l’Inter di Zhang stabilisce il record di Fatturato : 415 milioni : Prevista per lunedì l’assemblea dei soci dell’Inter. Sarà presentato il bilancio 2019-20. La società di Zhang in appena un anno ha stabilito il record di fatturato: 415 milioni e marcia a velocità notevole per continuare a crescere. Ci sono anche i debiti che sono superiori ai 40 milioni. La svolta si vede anche con la scelta di un allenatore del calibro di Conte cui affidare la squadra, ma non è solo questo, scrive la Gazzetta dello ...