Almeno 15 persone sono morte per un’esplosione in una miniera nel nord della Cina

C’è stata una sparatoria a Fresno - in California : Almeno 4 persone sono morte : Domenica alle 18, ora locale, c’è stata una sparatoria a Fresno, in California: le persone ferite sarebbero almeno 10 e quattro di loro sono morte, tre sul posto e una dopo essere trasportata in ospedale, secondo le prime informazioni diffuse

Almeno sette persone sono morte in Egitto in un incendio causato da una fuga di gas : Almeno sette persone sono morte – e 16 sono state ferite – in un’esplosione a Itay el Baroud, nel nord dell’Egitto, nell’area del delta del Nilo. Secondo Reuters, l’esplosione è stata causata da una fuga di gas, a sua volta dovuta

Almeno sette persone - di cui quattro straniere - sono state uccise in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Almeno sette persone, di cui quattro straniere, sono state uccise mercoledì in un attentato a Kabul, in Afghanistan. Non è ancora chiaro se l’esplosione sia stata dovuta a una bomba messa all’interno di un veicolo o se sia stata azionata

Almeno 15 persone sono morte nello scontro tra due treni in Bangladesh : Almeno 15 persone sono morte martedì in seguito allo scontro tra due treni nel distretto di Brahmanbaria, nel Bangladesh orientale, circa 100 chilometri dalla capitale Dacca. L’incidente è avvenuto verso le 3 ora locale (le 22 di lunedì in Italia), quando

Almeno due persone sono morte per gli incendi nel Nuovo Galles del Sud - in Australia : Almeno due persone sono morte e molte altre risultano disperse per le conseguenze dei grandi incendi che da alcuni giorni vanno avanti in Australia, in particolare nel Nuovo Galles del Sud, lo stato di Sidney. Più di 150 abitazioni sono

In Burkina Faso Almeno 37 persone sono morte in un attacco contro l’azienda mineraria canadese Semafo : Mercoledì in Burkina Faso almeno 37 persone sono state uccise e 60 sono state ferite in un attacco a un convoglio dell’azienda mineraria canadese Semafo. Cinque pullman che trasportavano dipendenti di Semafo sono stati aggrediti sulla strada che collega Fada-Ngourma

Diverse persone - tra cui Almeno quattro turisti - sono state ferite in un attacco a Jerash - in Giordania : Diverse persone, tra cui almeno quattro turisti stranieri, sono state ferite in un attacco a Jerash, in Giordania. Al Jazeera dice che l’assalitore è stato arrestato dalla polizia e che nessuno per ora ha rivendicato l’attacco, di cui non si conoscono

In Thailandia sono morte Almeno 15 persone in un attacco nella provincia di Yala - nel sud del paese : nella provincia di Yala, che si trova nella Thailandia meridionale ed è a maggioranza musulmana, sono morte almeno 15 persone in seguito a un attacco a un posto di blocco: tra i morti ci sono un poliziotto e alcuni volontari

Almeno 17 persone sono morte dopo che un autobus è caduto in un fiume in Nepal : Almeno 17 persone sono morte e altre 50 sono state ferite dopo che un autobus è caduto in un fiume in Nepal. L’incidente è avvenuto lunedì a circa 120 km dalla capitale del paese, Katmandu, nei pressi del fiume Sunkoshi.

Almeno 46 persone sono morte in Pakistan per un incendio su un treno : Almeno 46 persone sono morte in Pakistan per via di un incendio su un treno che viaggiava da Karachi a Lahore, nel nord-est del paese. I giornali e le agenzie Pakistane scrivono che l’incendio si è generato da una fuga

Almeno 14 persone sono morte a Karbala - in Iraq - dopo che alcuni uomini hanno sparato contro dei manifestanti : Martedì mattina a Karbala, nel sud dell’Iraq, alcuni uomini armati hanno sparato contro un sit-in di manifestanti, uccidendo Almeno 14 persone. Secondo quanto riportano Associated Press e Reuters, che citano fonti mediche, più di 800 persone sarebbero state ferite nella ressa successiva

In Giappone Almeno 10 persone sono morte per nuove frane e alluvioni : Nell’est del Giappone almeno 10 persone sono morte per le alluvioni e le frane causate da una nuova serie di temporali, secondo la televisione NHK. È successo in alcune zone del paese – intorno a Chiba e Fukushima – che erano

Almeno 31 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un autobus in Congo : Almeno 31 persone sono morte e 16 sono state ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nella provincia del Congo Centrale, una delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo. Il presidente Felix Tshisekedi ha cancellato una visita in Giappone

Almeno 15 persone sono morte dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro in Siberia : Almeno 15 persone sono morte sabato dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione di Krasnoyarsk Krai, in Siberia (Russia). La diga, che serviva un impianto idroelettrico, è crollata dopo giorni di piogge intense e l’acqua