Voto in Calabria | Talarico si riprensa | correrò da civico con Pd

(Di lunedì 18 novembre 2019) Mauriziocie torna in corsa per la presidenza della Regione. "Mi candido alla presidenza dellacon una lista civica, sostenuta dal Pd e su cui puo' esserci la convergenza M5s - dice l'imprenditore della moda noto per la produzione di cravatte -. Avevo in un primo momento rifiutato per ragioni di lavoro ma dopo la rinuncia di Rubbettino, ho ritenuto mettere da parte gli impegni aziendali per amore della mia terra. Penso che essendo io un, M5S possa abbracciare la mia candidatura che ha tra i valori del programma la legalita', la lotta alla burocrazia e l'acqua pubblica", spiega.Originario di Pizzo Calabro,si è trasferito vent'anni fa a Roma, dove ha fondatoCravatte, oggi guidata dal figlio Tiziano, in pochi anni diventata punto di riferimento internazionale per l’eleganza maschile (vanta clienti come Bush, Prodi, Letta, ...

