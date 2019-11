Tragedia sulla Modica Ragusa | una persona si lancia dal ponte Costanzo

Nuoto - Simona Quadarella sulla Tragedia di Alessandria : “Un pensiero agli eroi morti oggi - un dolore insostenibile” : La tragedia di Quargnento, nell’alessandrino, dove l’esplosione di un cascinale provocata da una fuga di gas (forse di origine dolosa) ha causato la morte di tre pompieri, ha toccato il cuore di tutti, dal Premier Giuseppe Conte e al Corpo dei Vigili del Fuoco nella sua interezza, oltre ovviamente all’intera comunità. In questo senso, Simona Quadarella , facente parte del gruppo sportivo Fiamme Rosse (dei pompieri), ha voluto ...

Roma-Civitavecchia - Tragedia sulla A12 : trovato uomo deceduto in fondo ad un viadotto : Una brutta tragedia di natura passionale si è verificata ieri sulla A12 Roma - Civitavecchia, dove un uomo di 36 anni, italiano, e di cui non sono state diffuse le generalità, si è lanciato dal viadotto del Sorbo dopo aver avuto una violenta discussione con una 40enne. I due, stando a quanto riferiscono i media locali, avevano una relazione extraconiugale, ma ieri pomeriggio, 28 ottobre, lei ha manifestato all'uomo la volontà di lasciarlo, ...