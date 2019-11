Sicilia | corruzione | Crocetta rinviato a giudizio

Corruzione - rinviato a giudizio il capogruppo del Pd in Sicilia Giuseppe Lupo : Il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale Sicilia na sarà processato per Peculato. Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio Giuseppe Lupo , capogruppo dem al consiglio regionale dell’isola, e l’ex amministratore giudiziario Walter Virga, già coinvolto nell’inchiesta sull’ex magistrato Silvana Saguto. Il processo comincerà davanti ai giudici della terza sezione del tribunale il 3 marzo. A darne notizia è il sito ...

Sicilia - corruzione nel rifacimento delle strade. Gdf arresta funzionari Anas e imprenditori : Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno arresta to alcuni funzionari dell’ Anas dell’area compartimentale etnea e di imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento. Nei loro confronti il gip ha emesso un provvedimento cautelare in carcere e agli arresti domiciliari che ipotizza reati di corruzione in concorso commessi nell’esecuzione dei lavori di rifacimento di strade statali della Sicilia ...

Sicilia : Bartolozzi (FI) - ‘innovazione digitale è sviluppo e contrasto a corruzione’ : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – “La scelta dell’innovazione digitale è tra le priorità del governo Sicilia no quale prospettiva di sviluppo . Innovare, grazie al corretto utilizzo delle tecnologie legate al digitale , vuol dire semplificazione del sistema di relazioni tra pubblico e privato, oltre che maggiore trasparenza, celerità ed efficienza dei servizi per i cittadini e delle imprese. Dunque, un’opportunità ...

Evasione fiscale e corruzione. Blitz antimafia tra Brescia e la Sicilia : Andrea Pegoraro Le indagini, tuttora in corso, hanno portato all'arresto di 70 persone e al sequestro di circa 35 milioni di euro. Le operazioni malavitose erano condotte dalla Stidda, associazione criminale attiva in varie province Siciliane Una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro. Sono i primi risultati di una maxi operazione che è in corso in varie province d’Italia. Come riporta Brescia Today, la Direzione ...