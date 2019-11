Comune | proposte recupero San Lorenzo inviabili fino a 21 febbraio

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – C’e’ tempoal 212020 per presentareper il programma ReinvenTIAMO San. Prorogata di 90 giorni la manifestazione di interesse per ildegli spazi abbandonati in Via dei Lucani a San. Entro i prossimi 90 giorni,al 212020, potranno quindi essere presentate a Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanisticapreliminari che saranno poi oggetto di una consultazione on line sul portale istituzionale aperta ai cittadini che potranno lasciare i loro contributi rispetto allepervenute. L’obiettivo e’ accogliereunitarie che coinvolgano gruppi diversi composti da progettisti, investitori, stakeholder interessati allo sviluppo e al miglioramento del quartiere Sanper progetti innovativi di regia pubblica che migliorino la vita dei ...

