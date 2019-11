Ambiente | FAO | “Serve una nuova visione della pesca tra i crescenti timori per lo stato

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Laè a un importante crocevia e il mondo ha bisogno di unaper il settore nel XXI secolo. Questo èil messaggio con il quale il Direttore GeneraleFAO Qu Dongyu ha aperto i lavori del Simposio internazionale sulla Sostenibilità(18-21 novembre). Con una popolazione mondiale che raggiungerà i 10 miliardi di abitanti nel 2050, “la terra da sola non basta a nutrirci – abbiamo bisogno di sfruttare anche la produzione alimentare delle risorse acquatiche. Ma dobbiamo farlo senza compromettere la salute di oceani e fiumi, e migliorando le condizioni sociali di quanti dipendono dalla– che spesso sono proprio i più poverisocietà”, ha detto il Direttore GeneraleFAO. L’alimentazione e i mezzi di sussistenza di milioni di persone in tutto il mondo dipendono dalla. Una persona consuma ogni anno 20,3 ...

