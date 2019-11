Pd | Zingaretti contro Renzi e Italia Viva | “Chi ci combatte per rosicare consenso si

Partito Democratico - Nicola Zingaretti non chiude al M5s : “Alleanze larghe contro la destra” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, nella sua relazione al termine della tre giorni bolognese, rilancia la possibilità di mettere in campo alleanze larghe contro la destra di Salvini. E caldeggia il cambiamento dello statuto del Partito: il segretario non sarà automaticamente il candidato Presidente del Consiglio.Continua a leggere

Zingaretti dedica l’evento del Pd alla prof sospesa a Palermo per un video contro il dl Sicurezza : Nicola Zingaretti ha dedicato la tre giorni del Pd a Bologna alla professoressa palermitana Rosa Maria Dell'Aria, sospesa per due settimane dall'insegnamento, nel maggio scorso, con l'accusa di non aver vigilato su un video realizzato dai suoi alunni, in cui le leggi razziali introdotte da Mussolini venivano accostate al decreto Sicurezza di Salvini.Continua a leggere

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Emilia Romagna - Di Maio : “Zingaretti vuole che siamo uniti contro le destre? Idea da anni ’70. Ci presenteremo dove saremo pronti” : “Zingaretti dice che bisogna essere uniti contro le destre in vista delle elezioni regionali? Non siamo negli anni ’70. Qui il tema non è destra o sinistra. Non ci appartiene questa Idea come M5s. E’ proprio con questo atteggiamento, cioè con l’essere uniti contro le destra, che negli Usa si è favorita la vittoria di Donald Trump“. Lo ribadisce ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro degli ...

"Battaglie comuni contro destre e nazionalismi" : Zingaretti incontra Clinton : Nicola Zingaretti è a New York per confrontarsi con i dem americani. Ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. “Oggi a New York per la mia prima visita negli Stati Uniti da segretario del PD. Saranno due giorni ricchi di incontri in primo luogo con i Democratici Americani. Oggi Bill Clinton, poi Bill De Blasio, nel pomeriggio l’assemblea con il circolo Pd New York e domani sarò a ...

N.York - Zingaretti : insieme contro destre : 19.10 "Oggi a New York per la mia prima visita negli Stati Uniti da segretario del Pd. Saranno due giorni ricchi di incontri in primo luogo con i Democratici Americani. Oggi Bill Clinton, poi Bill De Blasio, nel pomeriggio l'assemblea con il circolo Pd New York e domani sarò a Washington".Così Zingaretti su Fb. "Al centro degli incontri,Europa e rapporto con gli Usa, battaglie comuni contro le destre e i nazionalismi. Noi ci siamo. All over ...

Nicola Zingaretti a DiMartedì - bordate contro Matteo Renzi : "Operazione di basso livello" : bordate in tv da Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi. Il segretario del Pd, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, mette nel mirino il leader di Italia Viva per le dure critiche che ha mosso contro la manovra: "Giusto che tutti portino il contributo in un'alleanza, il problema è se porti id

Manovra - Zingaretti contro Renzi : “La sua è un’operazione di basso livello - italiani giudicheranno” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non risparmia critiche a Matteo Renzi dopo le polemiche sollevate da quest'ultimo sulla Manovra: "Aprire una polemica su una legge di Bilancio per indicare che uno sarebbe il partito delle tasse e l'altro è contro le tasse è una operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno alle urne".Continua a leggere

Ilva - Nicola Zingaretti apre all'immunità : nel governo è tutti contro tutti : Scontro totale sull'Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'impianto siderurgico. In questo contesto, nelle ultime ore, filtrano voci su una controcordata che sarebbe guidata da Sajjan Jindal che aveva già presentato un’offerta vincolante con Arvedi, Del Vecchio e Cassa Depositi. Ma al

Umbria - Nicola Zingaretti difende il risultato : "Pd unico pilastro contro Salvini". E dà la colpa a Renzi : Le elezioni regionali in Umbria sono state una Caporetto per la coalizione giallorossa. Che adesso deve raccogliere i cocci, dopo una sconfitta che fa malissimo al M5s. Ma fa male anche a un Pd che appare impotente di fronte all'avanzata del centrodestra a trazione salviniana. Lo sa bene il segretar

Vittorio Feltri contro Nicola Zingaretti : "Un poveretto - specie di personaggio preistorico" : Che la politica sia scaduta come una mozzarella ormai rancida non è una novità. Tuttavia non pensavamo che Zingaretti, per quanto personaggio di basso livello culturale, allo scopo di polemizzare con un avversario, Salvini, arrivasse a dargli dell' ubriacone solo perché questi non ha fatto mistero d

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Zingaretti - il Pd vede il disastro in Umbria. La prova? Il comizio contro Salvini "ubriacone del Papeete" : Per resistere all'assedio di Matteo Salvini, il segretario del Pd Nicola Zingaretti le prova tutte, compresi gli insulti. "Siamo passati dalla raccolta del consenso dell'ubriacone del Papeete all'abolizione del superticket della sanità", ha arringato la folla Zingaretti dal palco del suo comizio a S

Elezioni Umbria - Zingaretti contro Salvini : “Si vergogni - ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” : “Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro“. A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle Elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti contro Salvini: “Si vergogni, ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” proviene da Il Fatto ...