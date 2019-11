Infortunio Alex Sandro | Juventus e la maledizione Nazionali | le condizioni e i tempi di

Inter - Infortunio per Alexis Sanchez in nazionale : lussazione ai tendini della caviglia per l’attaccane cileno : infortunio alla caviglia per Alexis Sanchez durante Colombia-Cile: lussazione ai tendini per l’attaccante dell’Inter La sosta per le nazionali porta con sè una brutta notizia per l’Inter: Alexis Sanchez si è infortunato. L’attaccante nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo durante Colombia-Cile per un problema alla caviglia, per il quale è stato autorizzato a tornare in Italia al fine di sottoporsi agli ...