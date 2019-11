Incidente di caccia | grave un uomo

Incidente di caccia : scambiato per preda viene colpito da fucilata - ferito 54enne : scambiato per una preda, il compagno di battuta di caccia gli ha sparato ferendolo: è accaduto ieri a Montalcino (Siena), in località Castelgiocondo. Un 54enne stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale, ed è rimasto ferito accidentalmente al polpaccio destro da un colpo di fucile esploso da un compagno cacciatore, un ventenne. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso presso il pronto soccorso ...

Incidente di caccia nell'aquilano - 72enne impallinato da compagno di battuta : L'Aquila - Un Incidente durante una battuta di caccia si è verificato nell'aquilano, un 72enne stato impallinato dal compagno, un 45nne che era a caccia con lui. Da una prima ricostruzione il 72enne era nella stessa traiettoria di una lepre, contro la quale stava sparando l'altro cacciatore, e il colpo partito ha colpito l'anziano alle gambe e al basso ventre. Il ferito è prontamente trasportato presso ...

Incidente di caccia vicino a Roma - muore un uomo di 71 anni : È successo vicino a Sant'Oreste, a nord della capitale. La vittima era originaria di Pesaro e stava partecipando a una battuta nell'area boschiva di Carolana

Incidente di caccia vicino Roma : morto 71enne per emorragia interna : Incidente di caccia vicino a Roma: un 71enne è morto nella notte al Policlinico Gemelli, dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco nei boschi vicino a Sant’Oreste, a nord della capitale. La vittima si trovava ieri pomeriggio nell’area boschiva di Carolana per una battuta di caccia insieme ad un gruppo di persone, quando è stato colpito da un proiettile. Sul posto il 118, i carabinieri della Compagnia di Bracciano e i ...

Morto Sergio Mascheroni - ex preparatore del Milan di Ancelotti : «Incidente durante battuta di caccia» : Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia: Sergio Mascheroni, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti, è Morto oggi a 43 anni per una tragica fatalità durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui ...

