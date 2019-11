Ilaria Cucchi conferma | Ho intenzione di querelare Salvini

Adriano Paolozzi sul caso Stefano Cucchi : 'Ilaria lo sfrutta per fare politica' : Infuria la polemica contro Adriano Paolozzi, Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio appartenente a Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti, che nelle scorse ore ha scritto un post al vetriolo su Facebook contro Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il giovane romano morto per il pestaggio eseguito da alcuni carabinieri nel 2009. Negli scorsi giorni gli autori del misfatto sono stati giudicati colpevoli e accusati di omicidio ...

Ilaria Cucchi : "Non penso di aver vinto - confesso anzi che ho paura" : Quel baciamano ”è stato un momento molto emozionante, è l’immagine simbolo di quello che ha significato arrivare fino a qui dopo 10 anni. È la riconciliazione con le Istituzioni, con lo Stato, con l’Arma dei Carabinieri”. Ilaria Cucchi interviene a Mezz’ora in più, insieme al legale Fabio Anselmo, e commenta subito l’omaggio del carabinieri, che le bacia la mano dopo la ...

Adriano Palozzi su Facebook «Cucchi era un tossico - Ilaria lo sfrutta per fare politica». L’affondo del vice presidente del consiglio regionale del Lazio di Cambiamo. : «Stefano Cucchi era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E’ la sintesi del post di Adriano Palozzi, vice presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i fondatori di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Scrive Palozzi su Facebook: «Stefano cucchi ha avuto finalmente giustizia! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carriera politica o nello spettacolo ( ...

“Sfrutta il fratello” - post choc contro Ilaria Cucchi : Ilaria Cucchi "sfrutta il fratello tossico per il proprio successo". Questo era scritto nel post di un consigliere regionale del Lazio di Cambiamo!, Adriano Palozzi, gia' Fi, poi cancellato con tanto di scuse. Il post pero' e' rimasto su Facebook abbastanza per circolare e indignare il web. Anche per i toni usati. Nel post Palozzi sosteneva che Cucchi "e' stato maltrattato" e lo definiva "tossico" gettando un velo anche sulle condanne dei due ...

Stefano Cucchi - il carabiniere del baciamano a Ilaria : “I colleghi hanno trascinato nel fango tutti noi che lavoriamo con onestà” : “Per me questa uniforme va onorata e quei colleghi non lo hanno fatto. Per questo devono pagare ancora più degli altri. hanno trascinato nel fango tutti noi che lavoriamo con onestà“. Parola di Salvatore Caporaso, maresciallo superiore dei carabinieri, il militare che dopo la sentenza del processo per la morte di Stefano Cucchi ha fatto il baciamano a Ilaria: quella fotografia ha fatto il giro del Paese. “Tutta questa ...

Stefano Cucchi - fase due. "La droga fa sempre male" - la sorella Ilaria pronta a querelare Salvini : La vicenda di Stefano Cucchi potrebbe avere una coda con la querela della sorella, Ilaria Cucchi, contro Matteo Salvini. La morte del ragazzo secondo il leader della Lega "dimostra che la droga fa male, sempre e comunque, e io combatto lo spaccio di droga, sempre e comunque". Questo commento alla se

Caso Cucchi - Ilaria : “Salvini è su un altro pianeta - si occupi dei suoi problemi - ne ha più di uno” : La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, alla presentazione del libro che ha scritto insieme all'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, 'Il coraggio e l'amore', a Milano, ha replicato ancora a Salvini: "Dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi, credo ne abbia più di uno: anziché preoccuparsi della droga, se io avessi un debito così alto nei confronti dello Stato a quest'ora sarei in prigione, mentre a lui vengono fatte le rate".Continua a leggere

Caso Cucchi : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria : “Lo sapevamo” : Altri due militari sono stati ritenuti responsabili di falso. Un assolto. Nel processo d’appello ai medici del Pertini quattro prescrizioni e un’assoluzione per Stefania Corbi che «non ha commesso il fatto»

Ilaria Cucchi : “Baciamano da un carabiniere vero” : "Questa per me è stata una carezza. Mi ha scaldato il cuore. Questo per me è un carabiniere vero". Ilaria Cucchi ha commentato così in un post su Facebook lo scatto del baciamano (FOTO) tributatole da un militare dell’Arma in tribunale, una delle immagini simbolo della giornata in cui sono arrivate le sentenze d’Appello per la morte del fratello Stefano. Anche da parte del maresciallo maggiore protagonista del gesto oggi è ...

Cucchi - il gesto del carabiniere in tribunale di fronte a Ilaria : vale quasi più di una condanna : Si chiama habeas corpus ed è uno dei principi che distingue un Paese civile da una dittatura, un cittadino da uno schiavo. Se siamo sotto la custodia dello Stato, i suoi rappresentanti rispondono della nostra incolumità e non può esserci fatto nulla che non sia stabilito dalla legge. Nel caso di Ste

“Ecco perché l’ho fatto”. Stefano Cucchi - il carabiniere del baciamano alla sorella Ilaria rompe il silenzio : Fu omicidio quello di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato con l’accusa di omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro; assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’ invece per il militare dell’Arma Francesco Tedesco, ...

Cucchi - parla il carabiniere del baciamano a Ilaria : «Mi sono sentito di farlo» : La foto di quel baciamano a Ilaria Cucchi, subito dopo la lettura della sentenza di condanna a 12 anni inflitta ai due carabinieri accusati del pestaggio, ha fatto il giro dei media. «Mi sono...