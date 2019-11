Eva Henger insuperabile | lo scatto hot provoca i fan

“Un colpo al cuore”. Eva Henger insuperabile : con il lato B in bella mostra è la fine del mondo : La sempre affascinante e sensuale Eva Henger è al centro dell’attenzione mediatica nell’ultimo periodo per i diverbi avuti con la figlia Mercedesz. La donna è assolutamente contraria al fidanzamento della ragazza con Lucas Peracchi ed ormai non si parlano praticamente più come una volta. L’intervento della conduttrice Barbara D’Urso sembra abbia fatto avvicinare le due, ma non è ancora giunto il momento di riappacificarsi del tutto. Per cercare ...

Eva Henger - Lucas Peracchi torna ad attaccarla : “Non chino la testa!” : Lucas Peracchi ancora molto arrabbiato con Eva Henger: “Mi ha screditato” Lucas Peracchi ha fatto una lunga chiacchierata su Novella 2000 con il giornalista Roberto Alessi. E in questa circostanza il direttore del settimanale di gossip più famoso di Italia ha cercato di far ragionare il giovane fidanzato di Mercedesz Henger, consigliandogli di far pace con la suocera Eva Henger. Tuttavia l’ex tronista di Uomini e Donne pare ...

Eva Henger ancora contro Lucas Peracchi : “Mi ha molto ferita” : Lucas Peracchi e le sue dichiarazioni: Eva Henger sbotta A quanto pare è servito davvero a poco il confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi a Live Non è la d’Urso. Difatti quest’ultima, dalle pagine del settimanale Nuovo, è tornata a tuonare contro il fidanzato di sua figlia. Il motivo? La donna, in questa circostanza, ha dichiarato senza tanti mezzi termini di non aver affatto gradito alcune dichiarazioni fatte dall’ex ...

Live-Non è la d'Urso - Eva Henger e Lucas Peracchi : una drastica decisione : Momenti attesissimi su Canale 5. A Live-Non è la d’Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi. La donna aveva accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di trattare male sua figlia Mercedesz. Ecco le parole della ragazza verso sua madre: “Ci sono stati pesanti litigi tr

Il confronto tra Eva Henger - Mercedesz e Peracchi è finito male : 'Mamma mi fai paura' : Nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger, la figlia Mercedesz e il suo compagno Lucas Peracchi. L'attrice aveva accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica, affermando che era stata la stessa Mercedesz a confessarle di essere stata picchiata proprio da Lucas. Non sono dello stesso parere i due ragazzi, che negano da diversi mesi tutto quello che ha detto la Henger. Per questo ...

Live – Non è la D’Urso - l’incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia Mercedesz : “Mamma mi fai paura” : “Dimmi perché hai fatto tutto questo?“. Così esordisce Mercedesz Heger rivolgendosi alla madre Eva durante il faccia a faccia avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“. L’ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che erano già state smentite più volte dalla ragazza che ora, nel salotto ...

Live - Non è la d'Urso - Lucas Peracchi furioso con Eva Henger : 'Sarò marchiato a vita' : Durante l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso il tanto atteso confronto tra Lucas Peracchi ed Eva Henger si è concluso con un nulla di fatto. Addirittura, l'ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato l'ascensore ed una volta tornato in studio è letteralmente sbottato contro la 'suocera'. Tutto è iniziato con le pesanti accuse sollevate dall'ex attrice, in cui ha affermato che Lucas Peracchi in più di un'occasione avrebbe alzato le mani ...

Non è la D’urso : Eva Henger - Mercedesz e Lucas Peracchi Fanno Pace! : Ennesimo capitolo della vicenda che vede coinvolti Eva Henger, la figlia Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas Peracchi. A Live – Non è la D’Urso i tre firmano una tregua. Lucas però non è molto convinto. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Dopo mesi di accuse e litigate, a Live non è la D’urso avviene finalmente l’incontro tra Eva Henger, la figlia Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas Peracchi. Un rapporto che si era ...

“È finita malissimo”. Eva Henger e Lucas Peracchi a Live Non è la D’Urso. Nessuno se lo aspettava : Il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi c’è stato e non è finito per niente bene. Tutto è andato in onda, naturalmente, di fronte alle telecamere di Live-Non è la D’Urso. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine a mezzo stampa. Appena Mercedesz è entrata nella cabina adibita all’ascensore del programma Eva è corsa ad ...

Non è la D’Urso - Mercedesz contro Eva Henger : «Mamma mi fai paura - e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu» : Live Non è la D’Urso, Mercedesz contro Eva Henger: «Mamma mi fai paura, e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu». Eva Henger ha lanciato accuse choc nei confronti di Lucas Perracchi, il fidanzato della figlia Mercedesz, dicendo che picchiava sua figlia. La scorsa settimana Lucas voleva affrontare Eva, ma la Henger non si era presentata. Durante la diretta di lunedì sera, Eva Henger c’è ma ha un faccia a faccia con la ...

Live Non è la d'Urso : abbraccio gelato tra Eva Henger e Lucas Peracchi ma la crisi non si risolve : La situazione già abbastanza intricata fra Eva Henger, sua figlia Mercedesz e il suo fidanzato, l'ex tronista Lucas Peracchi non vede una via d'uscita. O perlomeno si è provata la strada della risoluzione questa sera a Live non è la d'Urso ma venirne a capo è un miraggio. Live Non è la D’Urso, Lucas Peracchi ed Eva Henger, nessun incontro chiarificatore A Live Non è la d'Urso, nessun incontro tra ...

Eva e Mercedesz Henger - il confronto finisce male : Lucas Peracchi lascia furioso l’ascensore : Eva Henger: confronto a Live-Non è la d’Urso con Mercedesz e Lucas Peracchi A Live-Non è la d’Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine […] L'articolo Eva e Mercedesz Henger, il confronto finisce male: Lucas Peracchi lascia furioso l’ascensore ...

Eva Henger non chiede scusa a Lucas : lui ha una dura reazione : Live Non è la d’Urso: Eva Henger e Lucas Peracchi di nuovo ai ferri corti Eva Henger ha finalmente accettato di incontrare Lucas Peracchi nell’ascensore di Live Non è la d’Urso. L’incontro, come immaginabile, non è stato dei più sereni. Nonostante l’opinionista di Barbara d’Urso abbia riabbracciato sua figlia Mercedesz Henger non è apparsa particolarmente contenta di rivedere anche suo genero, ma sotto ...

Lucas Peracchi a Eva Henger : ‘Non ti ho denunciato - non voglio privare mio figlio della nonna’ : Il grande giorno è arrivato. Sono settimane che la questione tra Eva Henger, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi tiene banco nei programmi di Barbara d’Urso. Sintetizzando: secondo Eva Lucas avrebbe plagiato Mercedesz per isolarla e tenerla sotto controllo e l’avrebbe picchiata; Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi negano; madre e figlia non si parlano più; Lucas dice di essere stato accusato ingiustamente e minaccia di denunciare ...