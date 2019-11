Concorso Forze Armate per 7mila unità | primi arruolamenti da giugno 2020

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Bando diper l’arruolamento nell’esercito di 7000 militari volontari. Si tratta di un maxi-che vedrà l’assunzione nel ruolo di volontari in ferma prefissata per un anno per ilnelleitaliane e che potrà dare l’opport, ad un numero importante di giovani in cerca di lavoro di intraprendere una carriera in questo particolare ambito lavorativo.per l’assunzione di 7000 volontari nelle: i requisiti richiesti nel bando Nel bando pubblicato in questi giorni dalla Gazzetta Ufficiale sono state rese note una serie di informazioni utili per tutti coloro che vorranno partecipare al prossimo reclutamento nelle. Visto il numero non indifferente di possibili assunzioni, settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), potrebbe diventare una buona occasione per ambire in un futuro impiego nel settore militare. Si ...

