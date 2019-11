A Venezia arriva l’ultima marea | inondazioni in Emilia e valanghe in Tirolo

Venezia - il record storico deve ancora arrivare : ecco quanto si toccherà il picco di 160 cm : La tregua è durata poco. Venezia è tornata a fare i conti con la paura. E in città sono tornate a risuonare le sirene dell' allarme. Dopo i 187 centimetri di martedì, ieri la marea ha toccato quota 154 centimetri, ovvero il massimo rilevato alla Punta della Salute alle 11,26. Piazza San Marco, già a

Sindaco di Venezia : “Tutti corresponsabili”. Mose - arriva il nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...

Mose - arriva il nuovo commissario straordinario. Il sindaco di Venezia : “Siamo tutti siamo corresponsabili” : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...

Venezia - acqua alta arrivata a 187 cm : ci sono anche due morti : A Venezia è piena emergenza dopo la marea record di ieri sera, 12 novembre, che ha fatto segnare ben 187 cm. Si temeva che l'acqua potesse aumentare ancora di livello, portandosi sul metro e 90, ma questo fortunatamente non è accaduto perché intorno alle ore 23:30 l'emergenza è parzialmente rientrata. La marea però ha provocato grossi danni in tutta la città che è quasi tutta allagata. Nella notte appena trascorsa ci sono stati incendi, poi ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Reyer Venezia a caccia del primo successo - al Taliercio arriva il Tofas Bursa : Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A con il trentello rifilato a Cantù, per l’Umana Reyer Venezia è tempo di cercare di assaporare nuovamente il sapore del successo anche in EuroCup. Al Taliercio è tempo di pensare alla sfida che oppone i lagunari ai turchi del Tofas Bursa, squadra che ha avuto il suo periodo migliore nella storia vent’anni fa, con due campionati vinti e l’unica Eurolega disputata. Nelle ultime due ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Reyer Venezia a caccia del primo successo - al Taliercio arriva il Tofas Bursa : Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A con il trentello rifilato a Cantù, per l’Umana Reyer Venezia è tempo di cercare di assaporare nuovamente il sapore del successo anche in EuroCup. Al Taliercio è tempo di pensare alla sfida che oppone i lagunari ai turchi del Tofas Bursa, squadra che ha avuto il suo periodo migliore nella storia vent’anni fa, con due campionati vinti e l’unica Eurolega disputata. Nelle ultime due ...

Da perdere il fiato. Regina rossa a Venezia : arriva Elettra Lamborghini e il festival si ferma. Un abito pazzesco! : Venezia quest’anno è un toccasana per gli occhi. Tanti gli attori e i volti noti che hanno calpestato il celebre red carpet della laguna. Tra le tante, chi si è davvero distinta è stata lei. La nostra Elettra Lamborghini. Tra le tante star che hanno varcato il red carpet del film Laundromat di Steven Soderbegh – oltre ovviamente ai protagonisti Meryl Streep e Gary Oldman – è spiccata anche la twerky queen nostrana che per l’occasione ha ...

Protesi e tacchi a spillo : Giusy Versace arriva sul red carpet e incanta Venezia : Giusy Versace è arrivata, bella e forte, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia per dare voce alle donne detenute nei carceri italiani attraverso un docu-film e per parlare di “WonderGiusy”, il suo ultimo libro illustrato che insegna ai giovani a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà della vita. Tante bellezze e tanti abiti strepitosi alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ma Giusy Versace ha incantato tutti sul ...