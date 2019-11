Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019)a non spostare i democratici. Questo il consiglio cheha rivolto ai candidati dem alla Casa Bianca in vista della campagna per le presidenziali 2020. Questo perché gli Stati Uniti “sono ancora un Paese meno rivoluzionario di quanto sia interessato a migliorare le proprie condizioni”.Nell’intervento alla Democracy Alliance, potente network di finanziatori liberal del partito, l’ex presidente ritorna così a bacchettare le tendenzerigide e massimalistiche portate avanti dall’ala, in netta crescita, più didel partito.ha ricordato che agli americani “piace vedere che le cose vengono migliorate, ma l’americano medio non crede che dobbiamo completamente distruggere il sistema e rifarlo. Ed è importante per noi non perdere di vista ...

ernestocaprari : RT @HuffPostItalia: Verso Usa2020. Barack Obama ai dem: 'Attenti a non spostarci troppo a sinistra' - HuffPostItalia : Verso Usa2020. Barack Obama ai dem: 'Attenti a non spostarci troppo a sinistra' - PaolaFe60208246 : #Usa2020: #Bloomberg verso candidatura 'per battere #Trump'. Warren: 'Benvenuto'. Sanders: 'Non è il …… -