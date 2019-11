Stuprarono una donna e filmarono tutto | condanne lievi per 2 ex Casapound

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Sono stati condannati i due ex militanti diaccusati di avere violentato nell’aprile scorso unadi 36 anni in un pub del capoluogo della Tuscia. Il giudice di Viterbo ha inflitto, in abbreviato, 3 anni a Francesco Chiricozzi e 2 anni e 10 mesi a Riccardo Licci. E’ stato disposto anche un risarcimento in favore della vittima pari a 40 mila euro.″È andata bene” commenta Chiricozzi. La condanna è lieve, per il rito abbreviato, per le attenuanti generiche concesse per la giovane età e il fatto che fossero incensurati. Ieri in Aula entrambi avevano parlato: “Ci vergogniamo”. Dal 13 settembre i due erano agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’accusa era di aver fatto ubriacare la, di averla picchiata fino a farle perdere i sensi, di averla violentata per ore, ...

