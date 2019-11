Paura per Conte | minacce e proiettile per l’allenatore dell’Inter

Paura per Conte - minacce di morte e un proiettile per posta : disposta la vigilanza per l’allenatore dell’Inter : L’allenatore nerazzurro ha presentato denuncia contro ignoti, mettendo al corrente la società di questo spiacevole episodio Paura e apprensione per Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter infatti è minacciato in forma anonima con una lettera e un proiettile spedite presso la sua abitazione. LaPresse/Marco Alpozzi Un episodio davvero spiacevole, reso noto dal Corriere della Sera, che ha spinto le autorità a disporre una ...

Infortunio Kouamé - Paura per l’attaccante del Genoa : si teme lesione al crociato : Infortunio Kouamé – Non arrivano buone notizie per quanto concerne l’attaccante del Genoa, uscito dal campo in anticipo martedì scorso in occasione della gara della sua Costa D’Avorio contro l’Egitto in Coppa d’Africa Under 23. Dai primi accertamenti, il quadro non è affatto positivo: si teme, infatti, la sospetta lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Se confermato, l’avanti rossoblu ...

Emma Marrone - baci e abbracci con gli amici dopo la Paura per l'intervento : Una tranquilla serata in compagnia per Emma Marrone, nata artisticamente nel programma condotto da Maria De Filippi, ?amici?, e oggi cantante da primi posti in classifica. Un momento di...

Emma Marrone - Verissimo : la Paura - il recupero in tempi record e l’amore : Emma Marrone a Verissimo, la cantante a ruota libera: la malattia e la paura, il recupero in tempi record e l’amore Emma Marrone si piega, non si spezza e si rialza. La cantante salentina si è raccontata a Verissimo (in onda domani sabato 16 novembre, qui le anticipazioni), facendo un ampio bilancio degli ultimi mesi. […] L'articolo Emma Marrone, Verissimo: la paura, il recupero in tempi record e l’amore proviene da Gossip e Tv.

Luciana Littizzetto evacuata dal suo appartamento : Paura per la comica torinese : Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini. “Maria fa troppo ridere, ...

Superbatteri e resistenza agli antibiotici - perché fanno Paura (e cosa possiamo fare) : Siamo ai vertici in Europa per i casi di infezioni batteriche resistenti agli antibiotici con un rischio particolare: da noi i “Superbatteri” multiresistenti sono, almeno per alcuni di loro, veramente molti. Se in Europa ogni anno si stimano circa 670.000 infezioni da germi multiresistenti, quasi un terzo dei casi (200.000) si registrano in Italia. Stesse percentuali per quanto riguarda i decessi che sono circa 33.000 in Europa e 10.000 nel ...

Maltempo Liguria - frane e smottamenti. Tigullio - Paura per mareggiata : Mareggiate, frane, smottamenti e addirittura una forte tempesta di fulmini: il Maltempo è tornato ad abbattersi sulla Liguria, specialmente nel Ponente. Nella regione, dopo il passaggio della perturbazione nella notte, è cessata ora l’allerta meteo che era stata diramata ieri dalla Protezione civile. A Genova, una tempesta di fulmini ha causato numerosi blackout: anche il faro della Lanterna, simbolo della città, è stato colpito ed è al buio da ...

Paura per i passeggeri a Sharm el-Sheikh : l’aereo prende fuoco sulla pista d’atterraggio. Il video : Minuti di Paura all’aeroporto di Sharm el-Sheikh, in Egitto, quando un velivolo della compagnia low cost ucraina SkyUp ha preso fuoco in pista. Come si vede dalle immagini, l’incendio è divampato dal carrello di sinistra del Boeing 737-800 e gli addetti alla sicurezza sono prontamente intervenuti. Nessun ferito tra i 189 passeggeri e i membri dell’equipaggio. video Twitter L'articolo Paura per i passeggeri a Sharm ...

ATP Finals – Federer non ha Paura di Djokovic : “ci sono voluti giorni per dimenticare Wimbledon - ma adesso…” : Federer non teme Djokovic: le parole del tennista svizzero alla vigilia della sfida contro il serbo Continua lo spettacolo delle ATP Finals: ieri a Londra Roger Federer ha mandato al tappeto un buon Matteo Berrettini ed è adesso pronto a giocarsi la possibilità di volare in semifinale sfidando Novak Djokovic. Il tennista svizzero non ha paura di affrontare il serbo, nonostante quell’amarissima sconfitta in finale a ...

Sondrio - insegue e terrorizza tre cervi con la moto : gli animali si buttano dal ponte per la Paura : insegue tre cervi col motorino, mentre li riprende col cellulare. Li terrorizza e li costringe a gettarsi nel fiume. È successo a Morbegno, in provincia di Sondrio. Un uomo, a bordo della propria moto, si è imbattuto nei tre animali e li ha inseguiti, spaventandoli. Due si sono gettati oltre l’argine dell’Adda, il terzo dal ponte Ganda. Il video ha fatto il giro dei social, suscitando molte polemiche. Sono in corso le indagini per ...

Meteo - oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA : aereo scivola fuori dalla pista a Chicago - Paura per 41 passeggeri [FOTO e VIDEO] : La neve ha causato notevoli ritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’aereo che è scivolato su una pista innevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio. “Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da ...

Caos Napoli - le mogli dei calciatori lasciano le proprie case : troppa Paura per le compagne di Allan - Insigne e Zielinski : Continua il clima rovente intorno al Napoli: le mogli di alcuni calciatori lasciano le proprie abitazioni, troppa paura dopo i casi Allan e Zielinski Dopo l’interruzione del ritiro post Champions League, con il cosiddetto ‘ammutinamento’ dei giocatori, l’aria intorno al Napoli si è fatta davvero pesante. Alcuni giocatori hanno provato in prima persona una sorta di ‘ritorsione’ a causa dei loro ...

“Non farò quella fine”. Ultimo a cuore aperto - la sua Paura più grande : Per molti, più di Mahmood il successo all’ultima edizione del festival di Sanremo sarebbe dovuto andare a Ultimo. Un secondo posto che non ha però spento l’entusiasmo di Niccolò Moriconi, ma anzi lo spinto a guardare avanti con ancora più forza e determinazione. Per sapere qualcosa di più di questo cantante e capire come nascono le sue canzone basta andarsi a rileggere un’intervista di qualche tempo fa pubblicata su Vanity Fair, dove Ultimo ha ...