Maltempo | si ferisce in volo per una turbolenza | aereo dirottato

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Paura e un atterraggio non previsto a Bologna per sbarcare un passeggero ferito e due ore di ritardo per raggiungere la destinazione prevista. E’ successo ai 110 passeggeri deltea Venezia-Cagliari. L’doveva atterrare nello scalo cagliaritano alle 21 ma è arrivato dopo le 23. Durante iluna fortecausata dalha investito il veli: uno dei passeggeri era in bagno al momento degli ‘scossoni’ ed ha battuto la testa, ferendosi. Il comandante ha quindi avvertito che avrebbe dovuto fare uno scalo imprevisto a Bologna per sbarcare l’infortunato. “Abbiamo ‘ballato’ parecchio – racconta all’ANSA uno dei passeggeri – poi ci siamo accorti che qualcuno si era fatto male. Pochi istanti dall’altoparlante ci hanno avvertito che l’doveva atterrare dell’arrivo a Cagliari ...

