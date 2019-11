Maltempo : Conte - 'da governo fatti immediati non polemiche o slogan' (2) : (Adnkronos) - "Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privat

Maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ (2) : (Adnkronos) – “Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato commissario delegato per la gestione ...

Maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, elencando gli interventi posti in essere di fronte all’ondata di Maltempo che ...

**Maltempo : Conte - ‘stato emergenza anche per Alessandria - 17 mln stanziati’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17 milioni stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di questi giorni”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo **Maltempo: Conte, ‘stato ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...

Maltempo - Conte : “Il governo c’è - è vicino a Venezia e ai veneziani” : “Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio. Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è. È vicino a Venezia e ai Veneziani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. ...

Maltempo - Conte a Venezia nel pomeriggio : 12.16 Il presidente del Consiglio nel pomeriggio a Venezia,in ginocchio per l'ondata di Maltempo che sta sferzando il Nord in particolare. A Venezia con Conte anche la ministra di Infrastrutture e Trasporti De Micheli, in sopralluogo. "Siamo stati a un passo dall'Apocalisse e a un pelo dal disastro -dice intanto il procuratore della Basilica di S.Marco Campostrini- Oltre a danneggiare le cose, l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle ...

Maltempo Toscana - frana un muro di contenimento a Firenze : un’auto danneggiata : Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del Maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili ...

Governo : incontro Conte-Vigili Fuoco - applauso per impegno in zone Maltempo : Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Durante l’incontro con i sindacati dei Vigili del Fuoco, il presidente Giuseppe Conte ha rivolto un applauso condiviso da tutti i presenti per tutti i vigili del Fuoco impegnati ancora in queste ore in Piemonte e in Liguria a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito quei territori. Si apprende da fonti di palazzo Chigi. I sindacati dei Vigili del Fuoco hanno sottolineato come non siano stati ...

Maltempo Piemonte : il premier Conte questa sera ad Alessandria : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sara’ questa sera ad Alessandria, in Prefettura, per fare il punto sui danni causati dal Maltempo. Sarà accompagnato dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. L’arrivo del premier, ora a Torino, è previsto dopo le 19,30. L'articolo Maltempo Piemonte: il premier Conte questa sera ad Alessandria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - Cirio : “A Conte chiederò interventi economici e anti burocrazia” : Vista la gravità della situazione, questa mattina il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, si è recato in Prefettura ad Alessandria, dove ha incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Marco Gabusi, parlamentari ed amministratori locali.Al premier Giuseppe Conte, che incontrerà nel pomeriggio a Torino, il presidente della Regione ...