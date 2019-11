LIVE Sinner-Hoang 6-3 2-4 | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | l’altoatesino si aggiudica

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Doppio fallo di. 40-15 Dritto in rete di. 30-15 Dritto largo di. 30-0 Prima vincente di. 15-0 Risposta di dritto in rete di. 2-4 Altra risposta di rovescio lunga di. 40-0 Risposta di rovescio lunga di. 30-0 Rovescio in rete di. 15-0 Prima vincente di. 1-4 Passante di rovescio in rete di. 40-15 Doppio fallo di. 40-0 Risposta di rovescio in rete di. 30-0 Prima vincente di. 15-0 Attacco e smash vincente di. 1-3 Break, dritto lungo di. 30-40 Passante di rovescio in rete di, palla break. 30-30 Grandissimo dritto lungolinea dicostretto all’errore. 15-30 Rovescio lungo di. 15-15 Rovescio in rete di. 15-0 Prima vincente di. 1-2 Altra prima vincente di. 40-30 Prima vincente di ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Hoang Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: si comincia il 18enne azzurro vuole la finale - #Sinner-Hoan… - zazoomnews : LIVE Sinner-Hoang Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: si comincia il 18enne azzurro vuole la finale - #Sinner-Hoan… - hrothger4hand : @LucaFiorino24 per favore potresti mettere il link del video facebook live? Dei match Vanni- Ofner e Sinner - Hoan… -