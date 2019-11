Parigi - torna protesta dei Gilet gialli : 12.40 torna sugli Champs-Elysées per il primo anniversario delle proteste il movimento dei gilet gialli. Per oggi sono state indette 270 iniziative in tutta la Francia. Primi disordini sono scoppiati a Parigi, fulcro della protesta. Un centinaio di manifestanti ha invaso la tangenziale. Gli agenti sono intervenuti con gas lacrimogeni. In vista dell'arrivo di diverse migliaia di dimostranti, è stata ordinata la la chiusura di molte stazioni ...

Gilet gialli - scontri a Parigi con polizia : barricate e transenne in fiamme a Champs-Elysees : Primi scontri a Parigi fra Gilet gialli e polizia, qualche barricata e transenne in fiamme a place d'Italie e un tentativo di blocco, con sgombero della polizia, sul peripherique, la tangenziale....

I Gilet gialli alla prima candelina - pronti ancora a soffiare sul fuoco : I gilet gialli soffiano sulla loro prima candelina, esprimendo il desiderio di rilanciare la protesta nel clima di forte tensione sociale che si prepara ad attraversare la Francia nei prossimi mesi. Il movimento nato un anno fa nelle campagne e sulle rotatorie contro l’aumento del prezzo del carburante, diventato presto il simbolo di una Francia rurale e frammentata, vuole dimostrare al presidente Emmanuel Macron essere ancora vivo e ...

Parigi - vietati cortei dei Gilet gialli : 14.42 Il prefetto di Parigi ha firmato un'ordinanza per il divieto di manifestare nel fine settimana sugli Champs-Elysées a un anno dalle prime dimostrazioni dei gilet gialli. Da ore circola sui social network un appello del movimento di protesta per tornare sui luoghi che per settimane sono stati teatro degli scontri. I vertici del movimento annunciano un "un weekend esplosivo. Dopo un anno non è stato risolto nulla. I problemi sono ancora ...

Francia : Chalencon (Gilet gialli) - ‘weekend esplosivo per primo anniversario’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – (di Emmanuel Cazalé) – “Sarà un weekend esplosivo” quello del 16-17 novembre in occasione dell’anniversario della nascita del movimento dei gilet gialli in Francia. A sostenerlo all’Adnkronos è Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli, che a febbraio scorso aveva incontrato in Francia l’allora vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista creando una ...

Francia : Chalencon (Gilet gialli) - ‘weekend esplosivo per primo anniversario’ (3) : (Adnkronos) – Purtroppo, osserva Chalençon, “il movimento non si è ancora strutturato abbastanza: ci hanno preso in giro perché nelle elezioni europee non abbiamo registrato un grande risultato (a maggio ‘Evolution Citoyenne’ ha ottenuto lo 0,01% ossia circa 2.000 voti ndr) ma abbiamo dovuto fare una campagna elettorale senza mezzi economici, tagliati dai media che non ci ricevevano più. Ora invece il movimento si ...

LETTURE/ Gilet gialli e populismi - dallo spirito dell'utopia al virus anti-moderno : In Francia i Gilet gialli hanno prodotto un fenomeno difficile da interpretare. Ci provano Francesco Masci ed Edoardo Toffoletto in questo dialogo

Atto 45 Gilet gialli tarscorso senza gravi incidenti : La giornata che segnava il ritorno all'azione del movimento di protesta dei "Gilet Gialli", in piazza a Parigi per il loro Atto 45, è trascorsa senza gravi incidenti: solo un gruppo di radicali è riuscito ad infiltrare la marcia per il clima, senza però provocare violenze grazie all'intervento delle forze dell'ordine, schierate in forze. Proprio la marcia sul clima si è rivelato il corteo principale della giornata: gli organizzatori hanno ...

Parigi - scontri alla marcia per il clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei Gilet gialli : ?Un altro sabato di scontri a Parigi: alla marcia per il clima impennata di violenza tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli. Gli scontri stanno avvenendo lungo il...

Tensione a Parigi - i black bloc si infiltrano nei cortei per il clima e dei Gilet gialli : Le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla. Fermate più di 100 persone: sequestrate pietre e mazze di ferro

Gilet gialli a Parigi - lanci di lacrimogeni : Sono 106 al momento i manifestanti fermati a Parigi nel corso della giornata di proteste, secondo quanto fa sapere la Prefettura della capitale francese. Tre le manifestazioni in contemporanea indette per oggi: per il clima, contro la riforma delle pensioni e l’atto 45 dei Gilet gialli, in concomitanza con la Giornata del Patrimonio.La polizia ha sequestrato ‘armi da destinazione’ come pietre, mazze, bocce e altri oggetti ...

Gilet gialli a Parigi - nuovo sabato di caosScontri sugli Champs-Elysées : Le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla. Fermate più di 100 persone: sequestrate pietre e mazze di ferro

Gilet gialli - a Parigi di nuovo proteste e scontri sugli Champs-Élysées : Gli Champs-Élysées sono blindati e potrebbero rivelarsi di nuovo teatro di scontri e proteste. Sono infatti 7.500 i poliziotti e i gendarmi attivi, nella capitale francese, in un sabato che potrebbe considerarsi per molti ad alto rischio, per la formazione di scontri, proteste e soprattutto manifestazioni non autorizzate. I luoghi della protesta La stazione di Saint-Lazare e gli Champs-Élysées restano zone calde, definite da "bollino rosso", in ...

Parigi - scontri tra polizia e Gilet gialli. 90 fermi : La capitale è blindata per manifestazioni pacifiche, sul clima e sul patrimonio artistico nazionale, a cui si aggiungono le proteste del movimento dei gilet jaunes